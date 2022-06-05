Карагандинские ветераны проголосовали на общенациональном референдуме

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде ветераны ВОВ приняли участие в голосовании на референдуме. Пожилым людям, которые не смогли прийти на избирательный участок, предоставили возможность проголосовать на дому, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одним из первых сделать свой выбор пришел ветеран войны Беркут Есжанов. Он решил проголосовать, не проигнорировав знаменательное событие для страны. Он один из свидетелей референдума, состоявшегося в 1995 году.

«Сегодня я пошел в свой участок. Желаю всем казахстанцам мира, благополучия, процветания и ясного неба над головой. Пусть молодежь станет опорой нашей страны. А наши дети никогда не узнают, что такое война», - говорит ветеран войны Беркут Есжанов.

Несмотря на то, что участки были открыты в семь часов утра, некоторые жители ждали открытия с шести часов.

«На нашем участке созданы все условия для проведения референдума. Есть также кабины для людей с ограниченными возможностями. Мы также приняли заявки для голосования на дому. Для такой категории людей была организована специальная группа, которая начала свою работу в полдень», - говорит председатель участка № 170 Амантай Жойлыбай.

95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Рассказимов изъявил желание проголосовать дома. К нему специалисты пришли с портативной урной. По словам члена участковой комиссии референдума Рахымгазы Таникенова, на участке № 149 поступило 26 заявлений о голосовании на дому.

Участки референдума будут работать до восьми часов вечера. Затем проведут подсчет голосов и объявят результаты.