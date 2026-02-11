Карагандинские полицейские из-за непогоды с лопатами вышли на трассу

При резком ухудшении погоды сотрудники батальона патрульной полиции Карагандинской области несут службу в круглосуточном усиленном режиме, обеспечивая безопасность дорожного движения. От поселка Аксу-Аюлы до областного центра под полицейским сопровождением было безопасно проведено более 300 грузовых автомобилей.

Интенсивные осадки, сильный порывистый ветер и периодический снегопад существенно осложнили дорожную обстановку. На отдельных, наиболее опасных и скользких участках трассы движение оказалось затруднено: тяжелые грузовики не могли преодолеть подъемы.

Не дожидаясь спецтехники, полицейские взяли лопаты и вручную посыпали проезжую часть песком. Эти меры позволили оперативно восстановить движение и оказать помощь водителям.

— Сегодня для подразделения крайне напряженный день. В настоящее время нами обеспечено сопровождение свыше 300 грузовых автомобилей от Аксу-Аюлы до областного центра. На ряде участков техника не могла подняться в гору, и тогда полицейские вручную засыпали дорогу песком. Наша основная задача — обеспечить безопасное и бесперебойное движение и помочь участникам дорожного движения без происшествий добраться до пункта назначения, — сообщил командир батальона патрульной полиции Медет Нурмуханов.

В настоящее время службу в круглосуточном режиме продолжают нести 150 сотрудников и 70 экипажей патрульной полиции.

Полиция Карагандинской области призывает граждан учитывать погодные условия, по возможности воздержаться от дальних поездок и строго соблюдать требования дорожной безопасности.