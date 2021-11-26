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Карагандинские полицейские сдали кровь

26 Ноября 2021 22:20
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Карагандинские полицейские сдали кровь

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские полицейские сдали кровь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Сотрудники Управления по противодействию наркобизнесу ДП Карагандинской области приняли участие в челлендже по добровольной сдаче крови. Акция прошла под девизом «Мы за здоровую нацию!». В ней участвовали 30 полицейских, посетивших Центр крови.

«Сегодня каждый полицейский, сдавший кровь, принял непосредственное участие в спасении человека, которому в данное время требуется помощь. Цель мероприятия – привлечь внимание общества к проблеме наркомании, к угрозе будущего нации. А эстафету донорства мы передаем своим коллегам из Костанайской области», – отметил начальник отдела УПН ДП области Александр Бузук.


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#Карагандинская область   #Донорство  
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