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Карагандинские педагоги сделали подарок школьнику, спасшему младшую сестру во время пожара

3 Марта 2023, 22:29
Карагандинские педагоги сделали подарок школьнику, спасшему младшую сестру во время пожара Фото из личного архива семьи Нуридена Амантай

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде восьмилетний школьник Нуриден Амантай спас из горящего дома двухлетнюю сестру. Пламя полностью разрушило их жилье, из-за полученных ожогов погибли бабушка и дедушка детей, передает МИА «Казинформ».

Пожар случился в декабре прошлого года. Но говорить о нем маленький герой может только сейчас. Мальчик получил ожоги рук и лица, потерял родных людей.

«Пожар произошел, когда дома были я с сестренкой и бабушка с дедушкой. В прихожей, где стояла печь, что-то треснуло. Мы в это время на кухне ели. Дедушка с бабушкой вышли в коридор посмотреть, что случилось, и долго не возвращались. Тогда я пошел за ними и увидел, что возле печки все полыхает. И понял, что выйти через прихожую не получится. Побежал на кухню, позвонил маме, взял сестренку и поднял ее на подоконник. Затем взобрался на него сам и хотел прыгать вместе с Рабией. В этот момент к окну подбежали соседи, я передал им сестренку и выбрался сам», – рассказывает Нуриден.

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Бабушка и дедушка детей смогли выйти на улицу, но получили 40 и 60 процентов ожогов тела. Их вместе с Нуриденом госпитализировали в больницу.

«Когда я приехала, дом полыхал. Родителей мужа госпитализировали в реанимацию, Нуридена – в обычную палату. К сожалению, спустя два дня свекор скончался. Еще через две недели умерла свекровь. Сейчас мы живем у родственников мужа в двухкомнатной квартире. А у них своих пятеро детей», – говорит мама Нуридена Надира Акишова.

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У Надиры с супругом четверо детей. Кроме Нуридена и Рабии, есть 10-летний сын и 13-летняя дочь. Во время пожара они были в школе. Сейчас семья нуждается в жилье.

На днях Нуридена, который учится в третьем классе общеобразовательной школы № 36, навестил руководитель городского отдела образования Есентай Ашим. Он поблагодарил школьника за смелость и решительность, проявленные в чрезвычайной ситуации, и от работников отдела образования подарил велосипед.

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