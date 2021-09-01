Карагандинские фермеры получат субсидии на удешевление стоимости кормов
Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на своей странице в Facebook .
«Учитывая засушливое лето, фермеры неоднократно обращались в акимат или напрямую ко мне по поводу государственной поддержки на заготовку кормов для скота, чтобы справиться с последствиями стихии. Акиматом области принято решение, поддержанное депутатами областного маслихата, о выделении субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственных животных», - написал глава региона.
Субсидии предназначены для сельхозтоваропроизводителей, пастбища которых расположены в пустынной природной зоне. Это хозяйства четырёх районов - Улытауского, Шетского, Жанааркинского и Актогайского.
Выплаты субсидий начнутся с октября. Средства на это выделили из областного бюджета.