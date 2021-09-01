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    14:20, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Карагандинские фермеры получат субсидии на удешевление стоимости кормов

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области решили дополнительно поддержать фермеров. Им субсидируют затраты на заготовку кормов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на своей странице в Facebook .

    «Учитывая засушливое лето, фермеры неоднократно обращались в акимат или напрямую ко мне по поводу государственной поддержки на заготовку кормов для скота, чтобы справиться с последствиями стихии. Акиматом области принято решение, поддержанное депутатами областного маслихата, о выделении субсидий на удешевление стоимости затрат на корма маточному поголовью сельскохозяйственных животных», - написал глава региона.

    Субсидии предназначены для сельхозтоваропроизводителей, пастбища которых расположены в пустынной природной зоне. Это хозяйства четырёх районов - Улытауского, Шетского, Жанааркинского и Актогайского.

    Выплаты субсидий начнутся с октября. Средства на это выделили из областного бюджета.


    Теги:
    Сельское хозяйство Карагандинская область
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