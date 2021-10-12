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Карагандинская область установила рекорд по строительству жилья

Автор:  
Агата Мухамеджанова
12 Октября 2021, 10:54
Карагандинская область установила рекорд по строительству жилья

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинская область вышла на исторический максимум по вводу жилья. Впервые за 30 лет в этом году будет введено 662 тысячи квадратных метров. Новые микрорайоны появляются там, где долгие годы не осваивались земли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области.

«По сравнению с прошлым годом у нас рост жилищного строительства на 25%. За 9 месяцев 2021-го введено в эксплуатацию порядка 400 тысяч квадратных метров жилья, – сообщил руководитель управления строительства архитектуры и градостроительства Абзал Жайлыбаев. – В этом году в планах сдать 662 тысячи квадратных метров».

Масштабная стройка в области оживила местный рынок труда и производства стройматериалов. В работе используют в основном все отечественное. Развивать местное производство было одной из главных задач областного акимата. Более пяти тысяч человек обеспечены работой в строительном секторе.

С вводом нового жилья меняется и картина очередности. Ежегодно по программе «Нурлы жер» выделяется 2–2,5 тысячи квартир для социально уязвимых слоёв населения. Это арендное и кредитное жилье – всё зависит от доходов очередников.

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Многодетная мама из Караганды Саягуль Ниязбекова в этом году получила двухкомнатную квартиру в одном из новых домов на Юго-Востоке. В очереди до этого простояла 13 лет. Работает женщина фасовщицей в фармкомпании.

«В январе получила в акимате ключ от квартиры. Эмоции, конечно, переполняли, слезы радости были, – делится новосёл. – До этого с четырьмя детьми жила в доме барачного типа на ЖБИ. Не было воды, топили печку. А сейчас прихожу уставшая с работы, а дома тепло, из крана вода горячая и холодная. Остановка и школа под боком. Есть парк для прогулок».

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Жильё Саягуль Ниязбековой государство выдало в аренду без права выкупа. В месяц она платит 7800 тенге плюс комуслуги.

У женщины в этом году двойная радость. Старшему сыну с семьёй государство предоставило квартиру по программе «Шанырак». Он воспитывает с супругой (инвалидом с детства) особенных двойняшек трёх лет.

До конца года в Карагандинской области жильем обеспечат около 3 тысяч очередников. И в планах на следующий построить уже 830 тысяч квадратных метров жилья.

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Карагандинская область   Строительство   Жилье  
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