4 Июня 2022 18:54

Карагандинская область празднует День государственных символов

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в честь 30-летия государственных символов проходят вело- и автопробеги, концерты, челленджи, выставки, конкурсы и другие мероприятия. В них принимают участие все города и районы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Массовые мероприятия в области начались с исполнения гимна Республики Казахстан.

Караганда отметила День государственных символов по-спортивному. На площади перед флагштоком после поздравительной программы был дан старт велозаезду.

Поучаствовать в нем смогли как профессионалы, так и любители велоспорта. Посетили мероприятие и именитые спортсмены, среди которых был капитан олимпийской сборной по велоспорту СССР на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году Анатолий Степаненко.

«Карагандинская область всегда славилась яркими и талантливыми спортсменами. А сегодня и простые карагандинцы охотно ездят на велосипедах и ведут здоровый образ жизни. Велозаезд – важное мероприятие. Оно сплачивает народ. Здесь собрались настоящие патриоты своей страны. Всех хочу поздравить с этим замечательным праздником», – сказал Анатолий Степаненко.

На дистанцию вышли более 200 человек. Праздник и правда объединил все поколения.

Стартовав на площади государственных символов, велосипедисты проехали по центральным улицам города и финишировали у монумента независимости.

Продолжилась патриотическая акция «Менің туым, менің мақтанышым» в центре города. На балконах гостиницы «Караганда» установили 25 государственных флагов. Волонтеры радовали жителей сладостями и флажками.

В Темиртау устроили торжественное шествие. Молодежь, отличившаяся в спорте, научной и творческой деятельности, пронесла флаг Казахстана по центральной улице города. Возле памятника металлургам прошла концертная программа, где выступили музыканты оркестра народных инструментов имени Таттимбета и симфонический оркестр имени Е. Рахмадиева. Также состоялось шествие роты почетного караула Академии МВД РК имени Б. Бейсенова.

Во многих городах и районах области в честь Дня государственных символов прошли авто-, мото- и велопробеги.

Так, по улицам Сарани проехали 12 белоснежных легковых автомобилей и 10 мотоциклов с государственными флагами.

В Абае, кроме автопробега, молодежь организовала концерт.

В поселке Южный Абайского района состоялся фестиваль национальных видов конного спорта.

В Приозерске 30 легковых автомобилей и более 100 велосипедистов с флагами проехали по улицам города. Торжественное мероприятие продолжилось праздничным концертом на центральной площади, где затем прошло состязание по поднятию гири в рамках городского конкурса «Жыл мекемесі – 2022».

В Улытауском районе состоялся парад машин. Для жителей артисты подготовили концертную программу.

В Нуринском районе в честь праздника прошли гонки казахских борзых и областной турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный памяти ветерана Афганской войны Болата Бустекбаева.

Красочная концертная программа была запланирована для жителей Жанааркинского района. Здесь также организовали конное шествие и автомотопробег.

Райцентр Шетского района поддержал челлендж «Менің Туым. Менің Отаным!». Главный символ государственности страны жители вывешивали на балконах и окнах домов.

Сотрудники и волонтеры Молодежного центра Шахтинска раздавали на улицах города шоколадки, шары и флажки в честь праздничной даты.

Дню государственных символов были посвящены и различные библиотечные мероприятия.

Так, областная библиотека имени Гоголя представила читателям подборку книг на инфостенде «Мемлекеттік рәміздер – тәуелсіздік нышаны».

В детской библиотеке имени Абая прошел информационный час для молодых людей с особыми образовательными потребностями «Символика, рожденная историей».

Начал свою работу читальный зал под открытым небом «Оқуға құштар оқырман» на площадке областной юношеской библиотеки имени Ж. Бектурова. Здесь для ребят провели игры и викторины на знание государственных символов, познакомили с литературой и альбомами, которые рассказывают о флаге и гербе Казахстана.

Музеи подготовили интерактивно-познавательные программы.

В Темиртауском историко-краеведческом музее прошло мероприятие-исследование «Шифр». Дети провели научную детализацию государственных символов через различные экспонаты.

Карагандинский областной историко-краеведческий музей провел для воспитанников пришкольного лагеря занятие «Символы, рожденные историей» и викторину. Юные карагандинцы узнали об истории происхождения государственных символов, их особенности и значимости.

Государственные символы – один из неотъемлемых атрибутов любого государства. Они олицетворяют его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн.