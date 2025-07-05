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    19:00, 04 Июль 2025 | GMT +5

    Карагандинец, пытавшийся продать почку за 15 млн тенге, попал под амнистию

    Судья городского суда Актобе применил амнистию в отношении 27-летнего карагандинца. Подсудимый, задержанный в момент получения половины суммы за продажу своей почки, был освобождён в зале суда, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Инцидент произошёл в апреле этого года. 27-летний житель Нуринского района Карагандинской области разместил в социальных сетях объявление о продаже своей почки. Через несколько дней с ним связался человек из Актобе, и они договорились. Карагандинец согласился пройти медицинское обследование и приехал в Актобе.

    Прибыв в город, он поселился в квартире, предложенной заказчиком, и прошёл медицинское обследование. Во время передачи ему 7,5 миллиона тенге (половины суммы) он был задержан, после чего началось расследование. Ему было предъявлено обвинение по части 3 статьи 24 и части 1 статьи 116 Уголовного кодекса РК.

    Однако сегодня он подал заявление с просьбой о применении амнистии.

    — Подсудимый, обвиняемый в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 24 и частью 1 статьи 116 УК РК, на основании части 2 статьи 78 УК РК, в связи с актом об амнистии, приуроченным к 30-летию Конституции РК, освобождается от уголовной ответственности. Уголовное дело подлежит прекращению в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса РК. Мера пресечения в виде содержания под стражей отменяется, — заявил судья № 2 городского суда Актобе Аян Кусаев.

    Ранее житель Атырау пытался продать одну из своих почек за 9 миллионов тенге. Он был задержан при получении 5 миллионов тенге и теперь предстал перед судом.

    Теги:
    Донорство Регионы Казахстана Актобе Органное донорство Актюбинская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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