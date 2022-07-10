10 Июля 2022 16:07

Карагандинцы жалуются на нашествие мотыльков

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Жители Караганды жалуются на нашествие мотыльков. Они облюбовали дачи, сады, огороды и были также замечены в Центральном парке культуры и отдыха, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Последнюю неделю жители Караганды, а также городов-спутников, жалуются в социальных сетях на нашествие мотыльков. Тучи мелких бабочек сидят на растительности. Они предпочитают ягоды и плодовые деревья. По мнению некоторых карагандинцев, бороться с мотыльками не стоит. Наоборот, они приносят пользу.

Мотыльки были замечены в Центральном парке Караганды. Сами бабочки не представляют опасности ни людям, ни посевам, так как питаются пыльцой. А вот их гусеницы способны уничтожить урожай, говорят экологи.

«Регулярно бывают случаи, когда условия для размножения каких-либо животных включая насекомых, оказываются лучше, чем в прошлом году. И тогда случаются такие массовые выплоды, вот как сейчас, случилось с маленькими бабочками, которых называют мотыльками. Никакой опасности я пока в этом не вижу. Пока на вид, они безобидные», - говорит эколог Дмитрий Калмыков.

Садоводов и сельхозпроизводителей просят запастись разрешенными химическими препаратами, предназначенными для уничтожения насекомых. Причем, травить самих бабочек нет смысла. Нужно дождаться появления гусениц и приступать к обработке.





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