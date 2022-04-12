Карагандинцы начнут посевную во второй декаде мая

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области посевные работы начнутся во второй декаде мая. Сейчас подготовка идёт полным ходом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году яровой сев сельскохозяйственных культур составит 1099,6 тыс. га – это почти на 45 тыс. га больше уровня прошлого года. Зерновые и зернобобовые культуры будут размещены на площади 977,5 тыс. га, масличные – на 28 тыс. га, кормовые – на 81,5 тыс. га. Картофелем будет засажено 11,4 тыс. га, овощами – 1,8 тыс. га», – сообщил руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров на аппаратном совещании.

По его словам, проблем с семенами нет, проводится проверка их качества.

Техника к посевной готова. На поля выйдут более 11 тыс. тракторов, 6078 сеялок, 253 посевных комплекса. Аграрии обновляют машинный парк: с начала года купили 58 тракторов, 30 почвообрабатывающих агрегатов и три посевных комплекса.

Для приобретения минеральных удобрений выделены субсидии.

На весенние работы будет предоставлено 23,6 тыс. тонн удешевлённого дизельного топлива. Четверть этого объёма уже отгружена.