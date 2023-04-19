Карагандицев призвали сообщать о соседях, использующих газовые баллоны в многоэтажках

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Карагандинцев предостерегли от заправки бытовых газовых баллонов на АЗГС, а также призвали сообщать о соседях, использующих газовые баллоны в многоэтажных домах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В Казахстане заправка бытовых газовых баллонов на автомобильных газозаправочных станциях (АГЗС) запрещается, так как представляет опасность для потребителя. В Карагандинской области есть несколько аккредитованных предприятий, занимающихся продажей и заправкой газа для бытовых нужд.

О мерах безопасности при использовании газовых баллонов в быту рассказал заместитель руководителя департамента Комитета промышленной безопасности Министерства по ЧС РК по Карагандинской области Арман Абылкасымов. Брифинг прошёл на платформе региональной службы коммуникаций.

В последнее время по республике участились несчастные случаи, связанные с эксплуатацией бытовых газовых баллонов. Одна из причин – отпуск таких баллонов без соответствующей проверки. Печальную статистику по Карагандинской области привёл главный специалист управления государственного пожарного контроля ДЧС Курмет Жумекенов. С начала года зафиксировано пять пожаров, случившихся из-за неправильной эксплуатации бытовых газовых баллонов. Три человека погибли, восемь пострадали.

Фото: gov.kz

Карагандинцев просят покупать и заправлять баллоны бытового газа исключительно на специализированных предприятиях, таких как газонаполнительные станции или газонаполнительные пункты.

«На сегодняшний день в Караганде есть несколько аккредитованных предприятий. Наполнением и реализацией газовых баллонов для бытовых, коммунально-бытовых и промышленных потребителей занимаются AlemGaz, АГЗС «Хантер», «ГорГаз», «Пропан», «Управление газового хозяйства «ГАЗOIL». Эти же предприятия производят ремонт, покраску и испытание бытовых баллонов. Согласно пункту 1 статьи 28 Закона РК «О газе и газоснабжении», заправка и розничная реализация сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах должна осуществляться строго в газонаполнительных станциях или пунктах, на которые возложена обязанность по обеспечению исправного технического состояния бытовых баллонов», – сказал Арман Абылкасымов.

АГЗС, нарушающие закон, будут привлекаться к административной ответственности.

Наказывать будут и жителей. По правилам безопасности и согласно закону, эксплуатация газовых баллонов не допускается в зданиях выше двух этажей. Если обнаружат газовый баллон, хозяину квартиры грозит штраф в размере 7 МРП, за повторное нарушение – 10 МРП.

О нерадивых соседях карагандинцы могут сообщить в городскую жилищную инспекцию по телефону 42-11-05 или в ДЧС по номеру 112.