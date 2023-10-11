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    14:19, 11 Октябрь 2023 | GMT +6

    Караганда вновь погрузилась во тьму

    Свет, отключение света
    Фото:Александр Павский/МИА "Казинформ"

    На пяти улицах Караганды отключилось электричество. Причиной тому стала авария на подстанции, передает корреспондент Kazinform.

    Электричество на пяти центральных улицах отключилось в 11.21.

    Как объяснили в ТОО ”Караганды Жарык”, на одно из подстанции произошла авария.

    - Произошло технологическое нарушение фидера 36 подстанции “Мелькомбинат МТЗ”.
    Электроснабжения нет по улицам: Н. Абдирова, ул. Комиссарова, ул. Ермекова, ул. Ерубаева, ул. Можайского. Оперативная бригада устраняет нарушение. Электроснабжение будет воостановлено в ближайшее время, - прокомментировали в пресс-службе ТОО ”Караганды Жарык”.

    Напомним, 28 сентября практически весь областной центр и два района Карагандинского региона осталась на несколько часов без электричества. Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. 

    Теги:
    Энергетика Отключения света Караганда
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Айзада Агильбаева
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