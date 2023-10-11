Караганда вновь погрузилась во тьму

На пяти улицах Караганды отключилось электричество. Причиной тому стала авария на подстанции, передает корреспондент Kazinform.

Электричество на пяти центральных улицах отключилось в 11.21.

Как объяснили в ТОО ”Караганды Жарык”, на одно из подстанции произошла авария.

- Произошло технологическое нарушение фидера 36 подстанции “Мелькомбинат МТЗ”.

Электроснабжения нет по улицам: Н. Абдирова, ул. Комиссарова, ул. Ермекова, ул. Ерубаева, ул. Можайского. Оперативная бригада устраняет нарушение. Электроснабжение будет воостановлено в ближайшее время, - прокомментировали в пресс-службе ТОО ”Караганды Жарык”.

Напомним, 28 сентября практически весь областной центр и два района Карагандинского региона осталась на несколько часов без электричества. Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты, в результате чего отключилось ОРУ 220кВ.