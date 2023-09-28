РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Авария на ТЭЦ-3: Караганда осталась без света

    Авария на ТЭЦ-3: Караганда осталась без света
    Фото: pixabay.com.

    Больше половины города Караганды осталась без электричества. Власти разбираются с проблемой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На данный момент еще неизвестно сколько абонентов остались без света. Причина выясняется.

    - Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов без электроснабжение также уточняется, - сообщили в пресс-службе акимата города.

    Пока что не ясно, связана ли авария со вчерашним ливнем.

    Напомним, вчера несколько улиц Караганды остались под водой после мощного ливня с градом.

    Теги:
    Карагандинская область Энергетика Караганда
    Автор
    Айзада Агильбаева
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:00
    Парковка подорожает в аэропорту Астаны
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!