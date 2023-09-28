11:20, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6
Авария на ТЭЦ-3: Караганда осталась без света
Больше половины города Караганды осталась без электричества. Власти разбираются с проблемой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На данный момент еще неизвестно сколько абонентов остались без света. Причина выясняется.
- Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов без электроснабжение также уточняется, - сообщили в пресс-службе акимата города.
Пока что не ясно, связана ли авария со вчерашним ливнем.
Напомним, вчера несколько улиц Караганды остались под водой после мощного ливня с градом.