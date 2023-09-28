Авария на ТЭЦ-3: Караганда осталась без света

Больше половины города Караганды осталась без электричества. Власти разбираются с проблемой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На данный момент еще неизвестно сколько абонентов остались без света. Причина выясняется.

- Произошло технологическое нарушение на ТЭЦ-3 в виде срабатывания защиты в результате чего отключилось ОРУ 220кВ. Причины и обстоятельства выясняются. Количество абонентов без электроснабжение также уточняется, - сообщили в пресс-службе акимата города.

Пока что не ясно, связана ли авария со вчерашним ливнем.

Напомним, вчера несколько улиц Караганды остались под водой после мощного ливня с градом.