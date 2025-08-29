Караганда в ритме праздника: как Qarmet готовит незабываемый День шахтера

Праздничный старт в Караганде и Каражале

Торжества начнутся 30 августа сразу в двух городах. На главной площади Караганды жителей ждет яркое музыкальное шоу. На сцену выйдут популярные артисты: AYAU, SADRADDIN, группа «Ирина Кайратовна», а также главный сюрприз вечера — Zivert. Для певицы это станет первым выступлением в Караганде, и ее появление уже вызвало огромный интерес: в город съезжаются поклонники со всего Казахстана. В гостиницах практически не осталось свободных номеров, что лишь подтверждает масштаб события.

Фото: Qarmet

В этот же день праздничное настроение охватит и город Каражал Улытауской области. Здесь, на сцене, расположенной рядом с шахтой «Западный Каражал» Представительства Оркен-Атасу Qarmet, выступят яркие звезды казахстанской эстрады — Али Окапов, группа Urker и Дильназ Ахмадиева.

Фото: Qarmet

Шахтинск, Сарань и Абай принимают эстафету

31 августа праздник продолжится в трех шахтерских городах — Шахтинске, Сарани и Абае. Это особые точки на карте региона, ведь именно здесь расположены семь действующих шахт и обогатительная фабрика Qarmet. Для жителей прозвучат хиты в исполнении Alem, Айкына и Мақпал Исабековой.

Каждое выступление — это не только музыка, но и признание в любви к горнякам, чья работа обеспечивает энергетическую стабильность всей страны. Завершением вечеров станут красочные фейерверки, которые озарят небо и подарят зрителям атмосферу настоящего единства и радости.

Фото: Qarmet

Сюрприз для зрителей — шанс выиграть PlayStation 5

Компания Qarmet решила дополнить праздник приятным бонусом. Во всех городах, где пройдут концерты, стартует розыгрыш Sony PlayStation 5. Условия просты:

подписаться на официальный аккаунт компании @qarmetpress;

отметить в комментариях под постом о своем городе двух друзей;

выложить в сторис или в публикацию фото или видео с концерта, не забыв указать @qarmetpress.

Победителей объявят 2 сентября в прямом эфире на странице компании. Для многих это станет не только ярким воспоминанием о празднике, но и возможностью получить современный подарок.

Праздник благодарности шахтерам

Для Qarmet День шахтера — это больше, чем традиция. Это способ выразить искреннее уважение к людям, которые ежедневно спускаются под землю, добывая уголь и обеспечивая страну энергией.

— Празднование — это знак признательности горнякам, символ уважения к их труду и важный момент, объединяющий целый регион, — отмечают в компании.

Грандиозные концерты, выступления любимых артистов, красочные фейерверки и сюрпризы — все это станет частью большого события, которое подарит жителям Карагандинской и Улытауской областей атмосферу радости и гордости.

День шахтера от Qarmet — это праздник силы, традиций и благодарности. Праздник, который объединяет города, семьи и поколения.