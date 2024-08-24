Капсулу времени заложили на месте строительства цементного завода в Актюбинской области

В пятницу, 23 августа, на одной из площадок бывшего химзавода в Алге было непривычно многолюдно. Праздничность происходившему здесь мероприятию придавали огромные баннеры, белоснежные юрты, разноцветные флаги и громкая музыка. Событие, действительно, заслуживало масштабности и некоторой помпезности: здесь происходила церемония начала строительства крупнейшего в западном регионе страны цементного завода, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Если говорить в цифрах, то в строительство нового завода мощностью 2 миллиона тонн продукции в год будет вложено 70 миллиардов тенге инвестиций. Инвесторы нового проекта – компании из Сингапура, Китая и Казахстана.

Фото: Мирал Джармухамедов

Выступивший первым аким Алгинского района Нурбол Ержанов подчеркнул, что строительство нового завода полностью соответствует программе индустриализации страны и привлечения в народное хозяйство иностранных инвестиций. Аким также добавил, что новое предприятие приходит в район на смену бывшему градообразующему предприятию – химзаводу, закрывшемуся 30 лет назад, и внесет позитивные изменения в статистику занятости населения и увеличения налоговой базы.

Вице-президент компании «West China Cement» г-н Лиан Джие выразил надежду, что четвертый цементный завод, построенный компанией в Казахстане, станет успешным проектом и укрепит деловое сотрудничество между двумя странами.

- Усилия и вклад объединившихся партнеров уже стали неотъемлемой частью реализованных проектов в Республике Казахстан, где сингапурская мудрость в применении финансовых инструментов дала поддержку казахстанскому стремлению к индустриализации и подкреплена большим опытом китайского инжиниринга и строительства, - сказал Исполнительный директор Группы цементных заводов International Cement Invest Management Станислав Шербаков в своем выступлении.

Фото: Мирал Джармухамедов

Пожелав здоровья и мира гражданам Казахстана и будущим поколениям, Станислав Александрович подчеркнул, что каждый из коллектива, инициаторов, акционеров видит и представляет в будущем здоровый и процветающий Казахстан, где новые поколения хранят традиции, развивают и передают опыт и мудрость, приумножают достигнутое.

- В трудах своих мы будем усердны, а в мыслях своих мы о детях, о будущем страны - заверил Станислав Щербаков собравшихся.

Эти же мысли были отражены в послании будущему поколению. В завершение церемонии представители участников проекта провели символическую закладку капсулы времени с посланием. Капсула будет замурована в основание нового завода и вскрыта через 50 лет.

Что касается самого строительства, то в Алге со дня на день ждут землеройную и другую технику по подготовке площадок для возведения производственных корпусов будущего завода.