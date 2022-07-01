1 Июля 2022 14:47

Капсулу времени с обращением к дипломатам будущего заложили в МИД Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия дипломатической службы независимого Казахстана на площади перед зданием МИД РК состоялась церемония закладки капсулы времени с обращением к будущим дипломатам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Эту капсулу их коллеги должны вскрыть ровно через 30 лет, 1 июля 2052 года, когда отечественная дипломатия будет отмечать свой 60-летний юбилей.

В ходе мероприятия заместитель Премьер-Министра - Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди выразил уверенность, что будущие дипломаты достойно продолжат дело своих предшественников и будут также упорно трудиться над защитой и продвижением национальных интересов страны.

Выступая перед участниками церемонии, заслуженный ветеран казахстанской дипломатии, видный государственный деятель Куаныш Султанов выразил надежду, что через 30 лет казахстанская дипломатия добьётся ещё больших успехов и внесёт весомый вклад в укрепление авторитета нашей страны на международной арене и в формирование взаимоуважительных, мирных отношений между народами.

В обращении к будущим дипломатам, заложенном в капсуле, отражается видение позиции Казахстана в мире через 30 лет, напутствие и пожелания действующих дипломатов и ветеранов дипломатической службы Казахстана.

Почётная миссия заложить капсулу в специально установленный постамент доверили молодым дипломатам – атташе Департамента Европы Алтынай Дарибаевой и атташе Департамента человеческих ресурсов Дамиру Ахметову.

Алтынай Дарибаева пожелала новых свершений Казахстану, а будущим дипломатам – прилагать все усилия для дальнейшего развития и процветания нашей страны.

В свою очередь, Дамир Ахметов надеется, что к 2052 году дипломатическая служба Казахстана достигнет ещё больших высот, а наши граждане будут жить в мирной и благополучной обстановке.

В церемонии приняли участие руководство внешнеполитического ведомства, ветераны дипломатической службы РК, действующие дипломаты и другие участники конференции «Республика Казахстан в современной системе международных отношений», организованной в Министерстве иностранных дел в рамках 30-летнего юбилея дипломатической службы нашей страны.