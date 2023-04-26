Капсулу в основание будущего завода по производству цемента заложили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках Международного экономического и инвестиционного форума в Кордайском районе Жамбылской области состоялась закладка капсулы в основание будущего завода по производству цемента ТОО «KORCEM», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось, Международный инвестиционный форум в Таразе должен стать площадкой для установления деловых контактов, изучения потенциальных инвестиционных возможностей с зарубежными и республиканскими предприятиями и организациями. Участниками «ZHEIF-2023» стали представители ведущих международных и отечественных компаний, инвесторы, эксперты и лидеры мнений, а также представители отраслевых министерств, руководители квазигосударственных компаний.

В закладке капсулы в основание будущего цементного завода приняли участие аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов, представитель сингапурской компании ICG Вей Пинг, исполнительный директор ТОО «KORCEM» Станислав Щербаков.

«В соответствии с поручением Главы государства в нашем регионе ведется планомерная работа по созданию новых рабочих мест, привлечению крупных инвестиций, - сказал Нуржан Нуржигитов. - Сегодня этот список пополнился инвестиционным проектом наших сингапурских коллег «International Cement Group LTD» - строительство завода по производству цемента компанией «KORCEM». Когда этот завод будет введен в эксплуатацию, ожидается, что объем производимого в Жамбылской области цемента составит 35% от общереспубликанского объема».

Глава региона заверил, что данному проекту будет оказана всемерная поддержка со стороны местных исполнительных органов.

Исполнительный директор ТОО «KORCEM» Станислав Щербаков отметил, что кордайский завод будет одним из самых современных и безотходных предприятий в Центральной Азии.

Компания «International Gement Group LTD» зарегистрирована на основной площадке Сингапурской биржи с 1993 года, производит, продает и экспортирует цемент, владеет и управляет цементными заводами в Таджикистане и Казахстане. Компания активно изучает возможности увеличения своих производственных мощностей в Центральной и Юго-Восточной Азии за счет инвестиций в строительство цементных заводов, создания совместных предприятий с местными партнерами.

Годовая мощность проекта цементного завода в Кордае 1,2 млн тонн, стоимость 50 млрд тенге. Ожидается, что в строительных работах будет задействовано 900 человек, а после запуска проекта будет создано около 400 новых рабочих мест.

Цеха завода начнут поэтапно запускаться к концу 2024 года, а выйти на полную мощность предприятие планирует в 2025 году. Если местных сырьевых запасов будет достаточно, то продукцией будет охвачен не только внутренний рынок Жамбылской области, но и других регионов страны, в том числе и соседнего Кыргызстана.

Строительный бизнес всегда востребован, подчеркнули в акимате Жамбылской области. При развитии строительной отрасли растут потребности в строительных материалах, особенно в цементе.

В Жамбылской области имеются значительные запасы полезных ископаемых, использующихся при производстве строительных материалов – таких, как облицовочный и технический камень, гранит, мрамор, гипс, ангидрит, суглинок и известняк. Кроме того, Жамбылская область занимает третье место в республике по количеству разведанных запасов подземных вод и является одним из наиболее обеспеченных пресными водами регионов.

Как сообщалось, иностранные инвесторы заинтересованы в производстве стройматериалов в Жамбылской области. В регионе активно развивается производство строительных материалов. В 2017 году в Таразе был запущен завод по производству гипсостроительных смесей ТОО «Alina Taraz Pro», производящий 140 тысяч тонн гипсостроительных смесей в год, проектная стоимость 3,9 млрд тенге. В 2020 году французская компания «Сен-Гобен», специализирующаяся на производстве строительных материалов, приобрела акционерное общество «Жамбылгипс», которое являлось крупным производителем гипсовых сухих строительных смесей и гипсовых строительных плит в Жамбылской области.