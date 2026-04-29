Капсулу под строительство стадиона на 10 тысяч мест заложили в Кокшетау

В Кокшетау состоялась торжественная церемония закладки капсулы, приуроченная к началу строительства нового футбольного стадиона, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Акмолинской области.

В мероприятии приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, представители застройщика, руководство футбольного клуба «Окжетпес» и спортивная общественность.

Аким области отметил, что проект реализуется в рамках поручений Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, данных во время визита в регион в сентябре 2025 года.

— Футбол остается одним из самых популярных видов спорта в стране. Арена вместимостью 10 тысяч зрителей будет соответствовать международным стандартам UEFA. Это позволит городу претендовать на проведение республиканских и международных соревнований, — заявил Марат Ахметжанов.

Фото: акимат Акмолинской области

Стадион построят в микрорайоне Сарыарка, где уже активно развивается социальная инфраструктура. Проектом предусмотрено строительство современных трибун, санитарных зон, фудкортов, а также создание условий для маломобильных граждан. Кроме того, планируется возведение полноценной тренировочной базы для ФК «Окжетпес», выступающего в Премьер-лиге Казахстана.

Главный тренер команды Ринат Алюетов уверен, что новая арена будет востребована.

— Страна переживает футбольный бум, поэтому новый стадион не будет пустовать. К каждому матчу мы подходим ответственно и настраиваемся только на победу, — отметил он.

Ожидается, что стадион станет точкой притяжения для жителей и гостей города, а также универсальной площадкой для проведения не только спортивных матчей, но и концертов, фестивалей и других массовых мероприятий.

К слову, в настоящее время в области футболом системно занимаются более 30 тысяч человек. В 18 детско-юношеских спортивных школах действуют профильные отделения, где обучаются свыше 1700 юных спортсменов.