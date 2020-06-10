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Капшагай закрыли, чтобы не допустить массового скопления людей

10 Июня 2020 13:14
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Капшагай закрыли, чтобы не допустить массового скопления людей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы не смогут попасть на выходные на Капшагайское водохранилище, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Конечно, в субботу и воскресенье большое количество наших жителей устремляются на водные глади – это приводит к скоплению в одном месте. Поэтому санитарной службой Алматинской области принято решение выставить мобильные посты для того, чтобы закрыть Капшагайское водохранилище и не допустить массового скопления людей», - сказал в ходе онлайн-брифинга главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

Он отметил, что скопление людей будет происходить на объектах торговли и на самом побережье, а это недопустимо. Также он подчеркнул, что вода еще холодная.




Фото: photos-mt.kcdn.kz





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Ключевые слова: Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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