«Капля в море не видна» - как живет село Аралкум Кызылординской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Влияние глобального потепления, частая засуха и неурожай отрицательно сказываются на жизни в селе Аралкум Кызылординской области. С каждым днём на посёлок наступает песок и соль, приносимые ветром с дна почти исчезнувшего Аральского моря. Представители лесхоза, выращивают саксаул, чтобы удержать песчано-солёные бури. Да только эта капля в море не решит все проблемы.

Известно, что по одной капле собирается море, так и в делах если делать что-то вместе, сообща, то будет результат. Фото Аральского моря, напоминает строки из песни: «…капля в море не видна». Корреспонденты El.kz отправились в Западный регион Арала, чтобы увидеть всё своими глазами, передает МИА «Казинформ».

Село Аралкум - административный центр Аралкумского сельского округа, расположенного в Аральском районе Кызылординской области Казахстана.

От песка не убежишь

Председатель общественного совета сельского округа Бакыт Кирбасов вспоминает, когда море начало уходить, село Аралкум осталось под песком, люди начали переезжать, осталось около 260 семей.

«В 2016 году за счёт безвозвратных кредитов фонда развития ООН представители Международного фонда спасения Арала, администрация Аральского района, ОО «Байтак Дала» произвели посадку саксаула на 400 метров, жузгуна и других трав и оградили железной решёткой, чтобы удержать наступающий песок, и аул не остался под ним. Оставили дорогу, чтобы машина могла проехать, более-менее она удерживает, но этого недостаточно», - говорит житель села Аралкум Бакыт Кирбасов.

В «Отчёте о деятельности международного фонда спасения Арала 2013-2016 гг.» отмечается, что: «в рамках проекта Всемирного Банка был построен лесной питомник и научно-исследовательская станция по выращиванию саксаула (32 га; 4 млн штук) и гранулированию семян, приобретена лесопосадочная техника и оборудование. Лесоразведение на осушённом дне Аральского моря (ОДАМ) осуществлялось на площади 61 000 га (52000 га - посадка и 9 000 га - посев), было создано 20 демонстрационных участков (каждый 5-10 тыс. га), общей площадью 168 тыс. га с целью апробирования новых подходов ведения сельского хозяйства без ущерба лесному хозяйству.

ИД МСФА в РК проводила работу через НПО «Байтак Дала» по лесоразведению на осушённом дне Аральского моря, включая посадки и посев саксаула. В рамках проекта оказывалось содействие НПО в приобретении ГСМ на время подготовки почвы и посадки саксаула».

Саксаул – небольшое кустарниковое дерево, растущее в условия пустыни. Как его только не называют в народе: «разведчик воды», «железное дерево», «каменное дерево», «казахский кактус».

«Сделали грядки из камыша, чтобы маленькие саженцы саксаула прижились и не остались под песком. Если посмотреть, с одной стороны этой решётки уже не видно.

С одной стороны забора много песка, нужно нанять погрузчика и вывезти песок, потому что песок очень близко подошёл к селу», - демонстрирует журналистам Бакыт Кирбасов.

Первые годы песок подходил к деревне на полметра-метр, сейчас некоторые дома на окраинах даже не видны из-под песка. Каждый год песка становится всё больше и больше…

Жителями неоднократно поднимался этот вопрос, Бакыт Кирбасов сам лично выступал на конференции в Кызылорде по проблеме Аральского моря, просил представителей ООН дальше продолжить проект, но пока безрезультатно.

«Нужно сажать саксаул и дальше ограждать, рядом с лесопосадкой есть могилы наших предков, часть могил уже засыпаны песком, это неуважение к умершим. Мы должны чтить их память. Не хорошо, что могилы наших отцов и дедов остаются под песком.

Когда бывают песчаные бураны, нас часто спрашивают: почему вы не выезжаете, не хотите ли вы переехать. А куда мы пойдём? Это наша земля, мы здесь родились, выросли, похоронили наших родителей. Мне семьдесят лет, я сорок четыре года проработал на железной дороге, сейчас на пенсии, куда я пойду? Даже если мы куда-то поедем, кто нас встретит? Поэтому люди Аралкума привыкли и никуда не планируют уезжать», - говорит житель села Аралкум Бакыт Кирбасов.

У казахов есть древний обычай - поклоняться одинокому дереву, подвязывать разноцветные ленточки к ветвям, просить удачи и помощи в пути. Согласно поверьям, в ветвях дерева, в листьях обитают души предков.

Для казаха важно дерево - генеалогическое древо (шежире) - оно имеет сакральное значение. Считается, что через мужскую линию передаётся род казахов. Деревья воспринимались в представлении людей живыми существами, обладающими магическими способностями, поэтому их нельзя было рубить, осквернять.

«У казахов характер норовистый, они не подчиняются, стоят на своём, крепкие. Саксаул такой же. Но если дерево друг об друга бить, оно ломается... и с казахами: если друг на друга натравить, они будут долго ругаться, делятся по родам. В этом характеры саксаула и кочевого народа очень похожи», - так в письме к императору писал Генерал-губернатор Семиречья Герасим Алексеевич Колпаковский.

Часть жителей начали уезжать, но всё равно далеко не ушли, также живут.

«От песка не убежишь, а как ты убежишь?» - говорит житель села Аралкум Бакыт Кирбасов.

Жители нанимают погрузчика, вывозят песок со своего двора, сами всё оплачивают, это им никто не компенсирует. За аренду погрузчика цена варьируется от двадцати до восьмидесяти тысяч. Есть риск, что песок и дальше будет засыпать больше.

«Высаженного саксаула недостаточно, нужно хотя бы с двух сторон по 150 метров высадить. Это может немного притормозить песок. От имени жителей нашего посёлка прошу, чтобы власти на это, те, кто наверху, обратили внимание, потому что, если сказать кому-то, никто не поверит, двадцать-тридцать лет назад здесь было столько зелени, деревьев, а сейчас кругом песок», - говорит Бакыт Кирбасов.

Оползни песка прекращаются

Питомник Аральского лесхоза «Аральское государственное учреждение по охране лесов и животного мира» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области был основан в 1990 году. Бектемир Жусупов начал работать с 1995 года, уже 27 лет. Работал сначала лесником, с 2010 года мастером. Основная задача работников лесхоза - это сохранение и выращивание лесохозяйственных угодий, охрана и агитация, пропаганда и защита от пожаров.

По словам мастера по уходу за лесом Бектемира Жусупов, на территории Аральского моря сейчас нет воды, из-за ветра с его песчаного дна летит солёная пыль.

«Мы обязаны остановить это, привозим семена саксаула, производим посадку, выращиваем однолетники», - говорит мастер по уходу за лесом Бектемир Жусупов.

Сеют саксаул в осенний день. После годичного выращивания выкапывают и в весеннее время специалисты, рабочие с помощью техники высаживают его на морскую территорию. За весну посеяно от 1-5 тысяч гектаров.

Пять тысяч гектаров - это 1 миллион 700 саженцев. На каждый гектар высевают рассаду отдельно. В 2021 году посеяно 1 млн 750 тыс. саженцев на две тысячи гектаров. Раньше на тракторе сеяли на расстоянии 60 метров, сейчас с 4-5 метров. 1 млн саженцев саксаула сажали 25 человек, посадка длилась 15-20 дней.

В прежние годы всё выделялось банком развития «Даму»: новая техника, одежда, вагоны, тракторы, инструменты для посадки саксаула. Посадка производилась с 63 рабочими, Бектемир Жусупов был с самого начала, за 10-15 дней засеявали 5 тыс. га. Из техники использовали тракторы, посадочные машины (на 4 человека).

Сеяли самолётом и техникой

«Сейчас людей везут на машине, в то время возили и привозили на вертолётах, самолёте. Тогда меня не было», - делится воспоминаниями Бектемир Жусупов.

Зёрна саксаула берут из питомника. Саксаулы, посеянные в 1995-96 годах, в настоящее время хорошо дают зерно. Зёрна привозят на склад, где находится контора и ангар. Там их сушат. Отсюда везут 15-20 детей туда, они чистят зёрна на улице. Почистив, складывают в палатку. Далее зёрна привозят в питомник и производят посадку.

«Саксаул растёт хорошо. В этом году из высаженных 100% выросло 50. Оползни песка прекращаются, не так, как раньше. Из посаженных саженцев ныне должно вырасти до 30-40 %. Если будет 30 %, то считается нормально, потому что это дно моря, почва солончак»,- говорит мастер по уходу за лесом Бектемир Жусупов.

Стоимость 1 саксаула с каждым годом меняется, рассаду маленького однолетнего саженца саксаула покупают по 20 - 30 тенге. В случае если кто-то поломает, сворует, цены на него будут отдельно по тарифу. Добавляется административное взыскание, включается потеря саксаула. Всего вырублено приблизительно около 70-80 тысяч кубометров саксаула. Встречаются среди местного населения и те, кто использует саксаул для дров. На данный момент пока таких случаев не было. Саксаул не ломают.

Поленья саксаула почти не дымят, дают жар и долго прогорают. Издревле его использовали, как топливо, для приготовления пищи и обогрева юрты.

Сейчас в городе Аральске всё газифицировано. Если и покупают саксаул, то только на шашлыки. Говорят, что люди приезжают и покупают с поезда. В городе Арале, и в других населённых пунктах есть инспекторы. Они контролируют, такое происходит 1-3 раза в год.

Местное население в работе по озеленению не участвует. Участие в посадке принимают лесники, пришедших на помощь местным жителям Бектемир Жусупов не видел. Наоборот, на землю, где лесники посадили саксаул, местные жители запускают скот.

Два-три года из-за непогоды в полях неурожай травы. А на территории питомника саксаул растёт хорошо. Лесники держат всё под контролем, и всё же скот заходит.

«Пусть жители нам и не помогают. Нам будет помощь, если они за скотом следить будут», - говорит мастер по уходу за лесом Бектемир Жусупов.

В «Отчёте о деятельности международного фонда спасения Арала 2013-2016 гг.» отмечается, что: «С начала 1960-х годов в Приаралье число дней с температурой свыше 400 С увеличилось в два раза, местами фиксируется температура 490 С в тени».

Браконьеров нет около 10 лет. При встрече саксаул таскают в мешке, как раньше на машине. Вырубка прекратилась. Лесники никому не дают трогать свою территорию.

В настоящее время в учреждении Аральского района работает 55 человек. Из них охраняющих 21 лесник-инспектор и 8 рабочих, ухаживающих за питомником, поливающих, занимающихся прополкой сорняков. В работу инспекторов входит охраняемая территория 574 160 гектар, выращивание и увеличение саженцев, охрана животных и птиц. Зарплата рабочих - 80 тысяч, инспекторы получают 110-130 тысяч в зависимости от образования.

В питомнике выращивают тую, сосну, катальпу, чёрный тальник, иву пурпурную, осины, тополь серебристый, клён, ясень и другие фруктовые деревья. В 2010 году на 4 гектарах земли выращивали плодовые саженцы. Два гектара вишни, два гектара абрикоса плодоносят каждый год. В 2019 году посадили 3 гектара фруктовых: яблонь, груш, абрикос, вишни, чернослива.

Семена сеют и высаживают на территории школы и социальных объектов, находящихся в ведении районного акимата. За годы независимости 194 тысячи га, или 8,9% от общей площади дна, в казахстанской части осушённого дна были засеяны саксаулом, сарсазаном и тамариском. Сегодня эти насаждения растут естественным путём. (Урожайность этих насаждений составляла 30-35%, в некоторые годы 5-11%).

Однако работы, проводимой в части Казахстана, недостаточно, чтобы остановить соль и пыль на сухом дне Аральского моря.

Фото Айнур Шошаевой и Владимира Третьякова