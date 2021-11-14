Капля в море не видна… – 2

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники лесных хозяйств из разных регионов Казахстана выращивают саксаул, чтобы удержать песчано-солёные бури в Аральском регионе. Учёные предлагают новые модели аграрно-лесомелиорации, считая, что насаждения саксаула и других растений важны за пределами вместилища Аральского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт El.kz.

Куст саксаула - дом для саксаульного воробья, сойки, жука - саксаульная златка и других. Это корм для животных и птиц. Он защищает почву от ветровой эрозии, задерживает пыльные бури, сдерживает движение солончаков, сохраняет экологический баланс, имеет целебные свойства, из него можно изготавливать лекарства. В саксауле содержится редкий металл рений и алкалоиды, которые используют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

В древности золу саксаула использовали для приготовления мыла: в казан складывали кости животных и варили, из костей выделялся жир. Когда смесь остывала, в неё добавляли золу саксаула. Мыло использовали для стирки и лечения кожных заболеваний.

Особенность саксаула в том, что его нельзя спилить, он не пригоден, как строительный материал и тонет в воде. Польза в том, что один куст саксаула останавливает 4 тонны оползня и задерживает 10 кв.м. песка. Таким образом, кустарник предотвращает опустынивание.

Фито – лесомелиорация

Остановить соль и пыль может фито-лесомелиорация - посадка галофитных растений: саксаул, сарсазан, карабарак (соляноколосник белянжеровский), тамариск на морское дно, склонное к неорошаемым и засоленным почвам, с соблюдением агротехнических требований.

По оценкам экспертов, посадка однолетнего саксаула снижает скорость ветра на 20,5%, двухлетняя - на 34,6%, пятилетняя - на 87,4%.

Решать проблемы Арала помогают международные организации. За счёт поддержки Республики Южная Корея выделившей 1,7 млн. долларов Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан реализовало с 2018 по 2020 годы проект по фито - лесомелиорационным работам на дне высохшего Аральского моря. Были посажены 5 миллионов саженцев саксаула на 13,3 тысячи гектар земли. Работы выполнены Аральским и Казалинским лесохозяйственными учреждениями подведомственные областному акимату.

Рабочие из сел Акерек, Камбаш собирали зерно саксаула, привозили, выращивали, лесники производили его посадку на дно моря. Был выдан вагон, работали на тракторе, двух посадочных машинах. Рабочие получили месячную зарплату 25-30 тысяч, так проработали 3 года.

- У нас есть орган, который проверяет количество посаженных деревьев - как мы сеем, сажаем. Они приезжают, дают карты, измеряют землю, отмечают, говорят, где надо посадить, - говорит мастер по уходу за лесом Бектемир Жусупов.

Комплексный план по увеличению объёма воспроизводства лесов и лесоразведению Кызылординской области на 2021-2025 годы утверждён по согласованию с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Осенью прошлого года площадь лесных питомников саженцев саксаула была увеличена с 22,6 га до 100 га. В следующем году с этих питомников будет собрано 30 миллионов саженцев саксаула (300 тысяч саженцев с гектара).

За счёт безвозвратного кредита Всемирного банка планируется реализовать проект «Восстановление ландшафта Казахстана», стоимостью 4,340 млн. долларов США.

Проект предусматривает исполнение ряда работ в Жамбылской и Кызылординской областях. Эти меры окажут значительное положительное влияние на улучшение экологической ситуации в регионе Приаралья.

- Многие растения пустынь - суккуленты, это однолетние солянки: солерос, сведа, полукустарнички: сарсазан, поташник, кустарник карабарак их особенность запасаться влагой. Из лиственных пород распространены куртины высоких кустарников селитрянки, гребенщика и чингила.

В целом биоразнообразие региона Аральского моря не изменилось. Регулятором биоразнообразия той или иной территории, прежде всего, является климат, а также внедрение инвазивных видов, не свойственных данному региону, - говорит учёный биолог Наталья Огарь.

Вредитель саксаула: пустынная совка, саксаульный долгоносик, пустынная златка, жук-усач. На мощных корнях саксаула паразитирует - растёт цистанхе – пустынный женьшень.

По локальным очагам болезней проводится определённая работа специалистов лесопатологов.

Арал нужно восстанавливать полностью

Географ, биолог, учёный-дендролог Владимир Езенок считает, что ошибочно начинать спасение и восстановление Аральского моря с конца, с его дна. По его мнению, это абсолютно бесполезное усилие. Езенок считает, что нужно идти от истоков к Аралу постепенно, от самых верховий рек, которые текут в том или ином направлении, которое можно перенаправить в место Аральского моря.

Сложнее всего обустроить и восстановить реки Сырдарья и Амударья южного направления, которые с юга на север текут и впадают в Аральское море. Там Талас и другие речки, их сотни, может и тысячи. Каждое русло, даже временные водотоки можно обустроить, создать условия для снижения транспирации влаги с подстилающей поверхности и увеличение стока в эти русла рек, ручьев, водотоков временных и более-менее постоянных. Это поступательная работа, которая не под силу, ни государству, никому. Это могут сделать люди, если им вменить в правило не только сельскохозяйственную деятельность, но и лесомелиорацию, - говорит учёный-дендролог Владимир Езенок.

Для этого нужно стимулировать разными способами эти хозяйства, помогать привлекать инвестиции из-за рубежа. Самому фермеру, частнику разобраться в этих вопросах юридически, технически сложно.

- Нужна специальная структура, которая будет курировать все образования, помогать в финансировании, в научном сопровождении и во многих других отношениях. Нужна серьёзная научно-практическая структура, которая будет заниматься тем, чтобы помогать фермерам, обустраивать такие хозяйства с определённой направленностью, с набором определённых видов культур, которые нами опробованы, - говорит учёный-дендролог Владимир Езенок.

Учёные удивились, что можно получать фантастические урожаи, снижать транспирацию, увеличивать аэроионную продуктивность. Каждое растение излучает аэроионы, фитонциды выдают в атмосферу.

- Всеми климатическими процессами на планете, осадками управляют именно аэроионы, излучаемые растениями. Об этом в своё время говорил профессор, академик Чижевский, который занимался гелиевой экологией. Здесь находятся все ключи и истоки. Не нужны никакие плотины, это полный абсурд, нужно наполнить реки водой и немножко направить их в нужное направление в Аральское море. Та вода, которая уходит на юге в такыры, почти возле Арала. Она в том количестве, в котором уходит так и должна уходить, та вода, которая протекает по Ишиму и уходит на север она в том количестве и должна уходить, мы не должны брать ни капли этой воды, - говорит учёный-дендролог Владимир Езенок.

Учёный считает, что саксауловая плантация играет положительную роль, но эта роль 1000 доля %. Результативность от этих саксаулов, камышей, тростников и всего прочего? Нужно создать хозяйственную модель, которая бы вовлекала людей, давала высокоэффективный результат, рентабельный, на первом этапе нужны определённые суммы, нужны абсолютно новые иные технологии, подходы к земледелию, к выращиванию культур, не тех, которые сегодня сложились.

Суккуленты важны в природе

- Мы предлагаем высокопродуктивные, достаточно соле и засухоустойчивые, солевыносящие культуры. Вынос солей из почвы очень важен. Предлагаю комплексную работу, новые модели аграрно-лесомелиоративной деятельности. Наша работа должна быть одобрена экспертами, профильными институтами. Это касается почв, гидрологии, геологической основы, растений, животного мира, климата, конкретной местности. Экономической деятельности регионов в зоне потенциальных проектов, состояния экологической, эпизоотической ситуаций. Работа с почвами дна Арала, не имеет длительных перспектив. Важна, конечно, но важнее наполнить Арал водой! А не строить дамбы! Достаточно тех, которые есть. Насаждения саксаула и других растений важны за пределами вместилища бывшего Аральского моря-озера, - говорит учёный-дендролог Владимир Езенок.

Нужны комплексные работы по созданию водоводов, водопропускных сооружений в районе Державинска, в местах сближения притоков реки Тургай с рекой Ишим.

- Водоводы из других северных рек (Тобол и масса малых рек...) в Тургай и вдоль его русла, для снабжения водой лесомелиоративных зон. У нас своей воды более чем достаточно! Её, эту воду, важно зафиксировать, приумножить, создать условия для увеличения стока и грамотно направить. А Аральское дно можно покрыть гидрогелями и зафиксировать соль безопасно. Арал надо не спасать по частям, а восстанавливать полностью! - говорит учёный-дендролог Владимир Езенок.

Программа по озеленению осушённого дна Аральского моря

Площадь территории лесного фонда Казахстана тридцать миллионов гектар. В ходе масштабной программы по озеленению страны до 2025 года планируется высадить два миллиарда деревьев. Из них 1,5 миллиона гектаров увеличат высадкой саксаула на территории осушённого дна Аральского моря совместно с Узбекистаном.

По поручению Главы государства в течение 5 лет планируется посадить на осушённом дне Аральского моря сеянцы саксаула на площади 1,1 млн. га.

По данным, представленным руководителем управления Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭГПР РК Мади Нурпеисовым: «Средняя стоимость 1 штуки сеянца саксаула в Кызылординской области составляет 40-45 тенге. В Кызылординской области девять питомников: один постоянный в Казалинском районе, восемь временных. Количество питомников по республике 202 единиц с посевной площадью 808,3 га, наличие посадочного материала 165 миллионов штук».

В утверждённых Комплексных планах запланировано ежегодное увеличение посевной площади питомников для обеспечения необходимого количества посадочного материала. Закупка саженцев из других стран не запланирована.

В проекте посадки саксаула задействовано из Республиканского лесного селекционно-семеноводческого центра (РЛССЦ) 10 человек, подведомственные организации Комитета лесного хозяйства и животного мира и лесовладельцы Кызылодинской, Туркестанской, Алматинской, Жамбылской области, сотрудники Аральского и Казалинского лесхоза. В текущем году работы проводятся в одну смену. С увеличением объёма посадок, работы на следующие годы будут проводиться в 2 смены.

Спонсоры этого проекта - Всемирный банк, Германское общество по международному сотрудничеству GIZ, ведутся переговоры с другими национальными и международными организациями.

Если сложить все предпринятые усилия по сохранению осушённого дна Аральского моря жителей села Аралкум, сотрудников лесных хозяйств, Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК, учёных, международных организаций, то возможно эта «капля в море» станет видна, и мы сможем сохранить хотя бы нынешние границы Аральского моря.