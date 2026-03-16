Капитан женской сборной Ирана по футболу отозвала просьбу об убежище в Австралии

Cпортсменка вылетит из Австралии в Малайзию, после чего направится в Иран. Ранее аналогичное решение приняли еще четыре представителя команды — три футболистки и один сотрудник сборной.

Таким образом, Ганбари стала пятой из семи членов иранской делегации, ранее обратившихся за убежищем, кто впоследствии отказался от своей просьбы. В настоящее время в Австралии остаются две футболистки, которые, по данным СМИ, по-прежнему намерены добиваться предоставления убежища.

Иранские государственные СМИ положительно оценили решение капитана команды. Агентство IRNA сообщило, что спортсменка «возвращается в объятия родины», а агентство Mehr назвало ее шаг «патриотическим решением».

Австралийские власти пока не выступили с комментариями по поводу ситуации.

Участие иранской женской сборной в Кубке Азии совпало с началом военных действий США и Израиля против Ирана. Во время первого матча турнира футболистки не исполнили гимн Исламской Республики. Впоследствии иранские СМИ резко раскритиковали их действия.

Уже в следующей игре спортсменки исполнили гимн и продемонстрировали патриотические жесты. По мнению правозащитных организаций, после первого матча на игроков могло оказываться давление, в том числе через возможные угрозы в адрес их родственников, проживающих в Иране.

Ранее сообщалось, две футболистки и сотрудница команды отозвали заявления о предоставлении убежища, поданные ранее из-за опасений преследования на родине.