    06:12, 16 Март 2026 | GMT +5

    Капитан женской сборной Ирана по футболу отозвала просьбу об убежище в Австралии

    Капитан женской сборной Ирана по футболу Захра Ганбари, участвовавшая в Кубке Азии в Австралии, отозвала свое прошение о предоставлении убежища австралийским властям и планирует вернуться на родину, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC.

    Фото: DW

    Cпортсменка вылетит из Австралии в Малайзию, после чего направится в Иран. Ранее аналогичное решение приняли еще четыре представителя команды — три футболистки и один сотрудник сборной.

    Таким образом, Ганбари стала пятой из семи членов иранской делегации, ранее обратившихся за убежищем, кто впоследствии отказался от своей просьбы. В настоящее время в Австралии остаются две футболистки, которые, по данным СМИ, по-прежнему намерены добиваться предоставления убежища.

    Иранские государственные СМИ положительно оценили решение капитана команды. Агентство IRNA сообщило, что спортсменка «возвращается в объятия родины», а агентство Mehr назвало ее шаг «патриотическим решением».

    Австралийские власти пока не выступили с комментариями по поводу ситуации.

    Участие иранской женской сборной в Кубке Азии совпало с началом военных действий США и Израиля против Ирана. Во время первого матча турнира футболистки не исполнили гимн Исламской Республики. Впоследствии иранские СМИ резко раскритиковали их действия.

    Уже в следующей игре спортсменки исполнили гимн и продемонстрировали патриотические жесты. По мнению правозащитных организаций, после первого матча на игроков могло оказываться давление, в том числе через возможные угрозы в адрес их родственников, проживающих в Иране.

    Ранее сообщалось, две футболистки и сотрудница команды отозвали заявления о предоставлении убежища, поданные ранее из-за опасений преследования на родине. 

    Жанар Альжанова
