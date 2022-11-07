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    17:53, 07 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Капитан сборной Казахстана вышел в полуфинал ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов провел четвертьфинальный поединок на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В своем втором бою на турнире в весовой категории до 71 кг капитан сборной Казахстана сразился с индийцем Сачином и одержал победу раздельным решением судей. Таким образом, Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал и гарантировал себе как минимум «бронзу». Свой первый бой на турнире казахстанец выиграл нокаутом — он удосрочил филиппинского боксера Маржона Пианьяра.

    На данный момент у Казахстана уже 15 полуфиналистов на ЧА-2022: Санжар Ташкенбай (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг); Алуа Балкибекова (48 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг), Гульсая Ержан (81 кг), Ляззат Кунгейбаева (+81 кг).


    Фото: kfb.kz






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