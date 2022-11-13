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    19:20, 12 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Капитан сборной Казахстана по боксу стал чемпионом Азии

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    АММАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов провел финальный бой на чемпионате Азии-2022 в Иордании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В финале в весовой категории до 71 килограмма Шымбергенов сразился с иорданцем Зеядом Ишайшем и одержал победу единогласным решением судей, при этом отправив соперника в нокдаун. Таким образом, Асланбек Шымбергенов выиграл золотую медаль на континентальном первенстве.

    Добавим, что на чемпионате Азии в Аммане Шымбергенов был капитаном сборной Казахстана. Что касается других достижений Асланбека в любителях, то он становился чемпионом Всемирной серии бокса (WSB), а также выигрывал «серебро» на Азиатских играх.


    Теги:
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