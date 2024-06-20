Капитальный ремонт проспекта Металлургов делают в Темиртау впервые за полвека

В Темиртау идет масштабная модернизация инфраструктуры. По реконструкции тепловых сетей в этом году объем работ увеличили почти вдвое. Ремонтируют не только магистральные, но и внутриквартальные сети. Дорожный сезон также будет активный, передает корреспондент агентства Kazinform.

Жителей обрадовал долгожданный капитальный ремонт проспекта Металлургов. О том, как преобразятся «въездные ворота», рассказал аким города Ораз Таурбеков.

- Проспект Металлургов – одна из наших главных транспортных артерий, по сути, визитная карточка города. Статус проспекта был получен в 1971 году. Капитальный ремонт с тех пор впервые. Отдельные участки ремонтировали, благоустраивали, но в целом комплексного решения по капитальному ремонту никогда не было. Параллельно решаем вопрос с заменой изношенных инженерных сетей, которые проходят под дорогой. А в целом проект предусматривает очень много работ: не только дорожное полотно, но и благоустройство прогулочных зон, ремонт фонтанов, спортивные площадки и другое, – отметил Ораз Таурбеков.

По его словам, появятся уличные туалеты. Кроме того, будет решена проблема с ливневой канализацией. Подрядчик работает по системе «под ключ», отвечая за все направления.

Фото: акимат города Темиртау

Протяженность проспекта – около трех километров по двум сторонам. Дорожное полотно полностью заменят, сверху уложат слой щебёночно-мастичного асфальтобетона.

Проект рассчитан на два года. В этом году должны сделать левую, нечетную сторону дороги. А правая перейдет на следующий год.

Аким города пояснил, чем обусловлено такое решение. Под дорогой проходят пять инженерных сетей с разной степенью износа. На нечетной стороне находятся водопровод и тепловые сети в более нормальном состоянии. А на другой стороне тепло-, канализационные и электрические сети изношены очень сильно, их замена потребует больше времени и средств.

Все работы по срокам синхронизированы между собой.

Фото: акимат города Темиртау

В Темиртау продолжается начатая в прошлом году реконструкция тепломагистралей. Работы на некоторых участках уже завершаются, подрядчики идут с опережением графика. По словам руководителя одной из подрядных фирм Николая Волошина, новые трубы закупили еще в феврале. Он рассказал, в чем их преимущество перед старыми, которые лежали в земле около четверти века.

- Эти трубы предизолированные, с защитной оболочкой, внутри слой пенополиуретана. Это надежнее и сводит к минимуму теплопотери. Монтаж происходит быстрее и легче. Срок эксплуатации длительный, – говорит специалист.

К тому же в центральной части города решили отказаться от надземного трубопровода. Сети переместили под землю. И теперь на месте, где возвышались трубы, благоустроят прогулочную зону.

Фото: акимат города Темиртау

Всего в Темиртау реализуют около 90 инфраструктурных проектов в сфере ЖКХ, дорожной отрасли, жилищном строительстве. В этом году в городе взялись за ремонт газораспределительных установок, это повысит безопасность использования голубого топлива.