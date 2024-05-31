Капитальный ремонт могут провести в аэропорту Катон-Карагая

В Министерстве транспорта РК прокомментировали перспективы восстановления авиасообщения с центром Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В северо-восточной части села Катон-Карагай находится бывший аэровокзальный комплекс, построенный в 1982 году. Аэропорт и прилегающий к нему земельный участок принадлежат коммунальному государственному предприятию «Авиационное подразделение ВКО» с правом ведения хозяйственной деятельности. Объект используется как вертолетная площадка и заправочная станция. Текущее техническое состояние аэропорта не соответствует современным требованиям гражданской авиации, для восстановления регулярных рейсов аэропорт необходимо полностью реконструировать. Акимат Восточно-Казахстанской области совместно с Министерством транспорта прорабатывает возможность включения этого вопроса в проект национального инфраструктурного плана, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.

По данным ведомства, в этом году будет произведен капитальный ремонт рулежной дорожки и перрона аэропорта в Балхаше.

— Разработана проектно-сметная документация и определены источники финансирования. Кроме того, ведется работа по обоснованию возможности строительства и реконструкции аэропортов в селах Урджар, городах Ушарал, Зайсан и Аркалык, — говорится в ответе.



Ранее министр транспорта Марат Карабаев сообщал о том, что рассматривается строительство аэропорта в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.



