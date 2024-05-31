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    18:00, 30 Май 2024 | GMT +6

    Капитальный ремонт могут провести в аэропорту Катон-Карагая

    аэропорт, самолет
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В Министерстве транспорта РК прокомментировали перспективы восстановления авиасообщения с центром Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В северо-восточной части села Катон-Карагай находится бывший аэровокзальный комплекс, построенный в 1982 году. Аэропорт и прилегающий к нему земельный участок принадлежат коммунальному государственному предприятию «Авиационное подразделение ВКО» с правом ведения хозяйственной деятельности. Объект используется как вертолетная площадка и заправочная станция. Текущее техническое состояние аэропорта не соответствует современным требованиям гражданской авиации, для восстановления регулярных рейсов аэропорт необходимо полностью реконструировать. Акимат Восточно-Казахстанской области совместно с Министерством транспорта прорабатывает возможность включения этого вопроса в проект национального инфраструктурного плана, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform. 

    По данным ведомства, в этом году будет произведен капитальный ремонт рулежной дорожки и перрона аэропорта в Балхаше. 

    — Разработана проектно-сметная документация и определены источники финансирования. Кроме того, ведется работа по обоснованию возможности строительства и реконструкции аэропортов в селах Урджар, городах Ушарал, Зайсан и Аркалык, — говорится в ответе. 


    Ранее министр транспорта Марат Карабаев сообщал о том, что рассматривается строительство аэропорта в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области. 

    Теги:
    Ремонт Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Регионы Минтранспорта РК Аэропорт
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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