Капитализация Amazon впервые превысила $3 трлн

Рыночная капитализация Amazon в понедельник впервые превысила $3 трлн, сделав компанию пятой в мире, достигшей этого рубежа, передает агентство Kazinform со ссылкой на NDTV .

Акции технологического гиганта выросли на 5,2 процента до $285,75 на ранних торгах, увеличив рыночную капитализацию компании примерно до $3,1 триллиона.

С начала года рыночная стоимость Amazon выросла на 23,2%, показав лучшую динамику среди компаний так называемой «великолепной семерки».

Этот скачок произошел после того, как компания сообщила о резком росте облачных сервисов во втором квартале на фоне высокого спроса на искусственный интеллект. Выручка составила $200,61 млрд, превысив прогноз аналитиков в $196,47 млрд.

Apple, Microsoft, Alphabet и Nvidia — это другие компании, рыночная капитализация которых в прошлом достигала $3 трлн. В настоящее время Nvidia является крупнейшей в мире компанией с рыночной капитализацией, приближающейся к $5 трлн.

Акции других крупных компаний также выросли в понедельник. Акции Meta Platforms выросли на 4%, Alphabet — на 3,6%, Oracle — на 5%.

Компании Amazon, Microsoft, Alphabet и Meta в совокупности планируют вложить в этом году около $700 млрд в центры обработки данных, чипы и вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что Amazon сместил Walmart с позиции крупнейшей в мире компании по объему продаж.





