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Капитальный ремонт столичного старого ЖД вокзала начнут в 2023 году

2 Декабря 2022, 15:36
Капитальный ремонт столичного старого ЖД вокзала начнут в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В 2023-2024 годах планируется провести капитальный ремонт столичного старого железнодорожного вокзала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях астанчанка пожаловалась на условия в железнодорожном вокзале, который запомнился жителям и гостям столицы как «старый вокзал». В частности, женщина указала на нерабочие эскалаторы, на опоздание поездов. Редакция МИА «Казинформ» уточнила, не изменилось ли финансирование вокзала и когда планируется провести модернизацию.

В пресс-службе компании «Қазақстан темір жолы» отметили, что строительство, реконструкция и капитальный ремонт вокзалов – очень затратные проекты. Такие проекты реализуются по мере финансовой возможности компании с учетом баланса экономики и социальных нужд.

«Железнодорожный внеклассный вокзал Астаны имеет два здания: 1961 года постройки и 1990 года постройки. Последний капитальный ремонт сделан в 2004 году. Компанией проведено техническое обследование строительных конструкций здания железнодорожного вокзала. В текущем году проведены закупки на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт железнодорожного вокзала Астаны, по итогам которого заключен договор с проектной организацией. Проведение капитального ремонта планируется в 2023-2024 годах», - ответили в пресс-службе на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Что касается нерабочего эскалатора, в пресс-службе «Қазақстан темір жолы» уточнили, что услуги по сервисному обслуживанию эскалаторов оказывала подрядная организация, которая с марта по май этого года допустила выход из строя всех эскалаторов.

«Из-за недобросовестного исполнения обязательств с подрядчиком расторгнут договор, выставлены претензия и штраф. В настоящее время заключен договор с другой организацией. Окончание ремонтных работ и запуск эскалаторов запланированы в декабре текущего года. Компания приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации», - говорится в сообщении компании.


Фото: facebook.com/ Елена Нефёдова


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