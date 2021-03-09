Капитальный ремонт дорог начнется в присоединенных микрорайонах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев во время рабочего объезда ознакомился с ходом строительства инженерных сетей и проектами по ремонту дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своем аккаунте в Instagram аким города Б.Сагинтаев рассказал о рабочем объезде жилых массивов Медеуского района, где ведется строительство инженерной инфраструктуры.

«В микрорайоне Кольсай будут сданы сети водоотведения после решения вопроса с источником водоснабжения. Образовавшиеся провалы грунта будут отсыпаны инертными материалами. Решается вопрос с определением участка или помещения для врачебной амбулатории»,- написал Б. Сагинтаев.

В дачном массиве Кенсай из-за хаотичной застройки практически нет коридоров для инженерных сетей. В этой связи будут изучены варианты обеспечения жителей питьевой водой.

В мкр. «Думан» в прошлом году после простоя были возобновлены работы по строительству 19 км сетей водоснабжения и 25,5 км водоотведения. Сейчас проходят испытания и устранение недоработок, на которые указывают и местные жители. После чего начнется ремонт 27,4 км дорог по 53 улицам.

Аким Алматы также ознакомился с проектом строительства в мкр. Думан врачебной амбулатории на 200 посещений. В ходе посещения сквера Шухова, отремонтированного в рамках «Дорожной карты занятости», Б. Сагинтаев поручил запретить проезд автомобилей через зеленую зону и благоустроить прилегающие участки.

Кроме того, аким города осмотрел Дом социальных услуг, где продолжаются ремонтно-отделочные работы.