7 Июля 2022 21:40

Капитальные инвестиции в сфере животноводства выросли на 26%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь-май текущего года инвестиции в основной капитал в сфере животноводства составили 54,9 млрд тенге, передает МИА «КАзинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Данный показатель на 32,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее (реальный рост физического объема - 26,4%). Доля капитальных вложений в животноводство от инвестиций в целом в сегменте АПК составила 27,4%.

Основной объем капвложений в сфере животноводства обеспечен за счет собственных средств предприятий: 70,7% от инвестпортфеля, или 38,8 млрд тенге (годовой рост - 18,4%).

Инвестиции за счет банковских займов составили 8,2 млрд тенге и увеличились в 3,4 раза за год. 7,9 млрд тенге пришлись на небанковские заемные средства.

Валовой выпуск животноводства по итогам пяти месяцев текущего года составил 1,2 трлн тенге, что на 1,4% больше в реальном выражении, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольшие показатели зафиксированы в Алматинской области - 184,3 млрд тенге. В тройке лидеров также Туркестанская (158,5 млрд тенге) и Восточно-Казахстанская (149,8 млрд тенге) области.

На 1 июня 2022 года поголовье крупного рогатого скота в Казахстане составило 10,1 млн голов - на 4,4% больше, чем годом ранее.