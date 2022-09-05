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    09:53, 05 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Капитальные инвестиции в сфере образования выросли на 75%

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более половины средств пришлось на Туркестанскую область, Шымкент и Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    Инвестиции в основной капитал в сфере образования за январь–июль 2022 года достигли 148,9 млрд тенге — на 79,2% больше в денежном выражении, чем годом ранее. Рост физического объёма составил 74,8%.

    Для сравнения: в аналогичном периоде 2021 года капвложения в секторе составляли 83,1 млрд тенге, минус 18% за год.

    В региональном разрезе наибольший объём инвестиций пришёлся на Алматы: 46 млрд тенге, или 30,9% от РК, годовой рост — в 2,3 раза.

    В топ-3 также вошли Туркестанская область (19,3 млрд тенге, плюс 60,8% за год) и Шымкент (19 млрд тенге, годовой рост — в 2,8 раза). На тройку лидирующих регионов пришлось 56,6% всех капвложений в секторе.

    63,8% капвложений в сфере образования было обеспечено за счет местных бюджетов: 95 млрд тенге — сразу на 76,2% больше, чем годом ранее.

    За счет собственных средств предприятий было вложено 30,8 млрд тенге, годовой рост — в 2,1 раза. Из республиканского бюджета выделили 15,5 млрд тенге. На банковские кредиты пришлось 6,4 млрд тенге, на небанковские заемные средства — 1,1 млрд тенге.

    В текущем году, несмотря на значительный рост объема инвестиций, ряд школ в стране оказались не готовы к новому учебному году, сообщает «Хабар24».

    К примеру, в Павлодаре ремонт завершён только в 11 из 46 учебных заведений. Школьники жалуются на едкий запах краски, пыль и ободранные стены. В Западно-Казахстанской области школы также оказались не готовы к 1 сентября — здесь пообещали закончить все ремонтные работы за неделю. В некоторых школах Туркестанской области дети и вовсе учатся практически в аварийных условиях.


    Теги:
    Минпросвещения РК Образование Статистика
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