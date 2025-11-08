Канцлер Германии прилетел в Бразилию обсудить защиту климата

Главным вопросом саммита стал новый международный фонд по защите Амазонки, инициированный президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Этот фонд направлен на поддержку стран, которые сохраняют леса, и на ужесточение контроля за вырубкой.

Несмотря на ожидания Бразилии, Германия не представила конкретных финансовых обязательств по участию в фонде. Фридрих Мерц заявил, что Германия не может в одиночку спасти климат планеты и подчеркнул необходимость совместных международных действий.

— Совершенно бессмысленно, если климатической нейтральности добьется только Германия. Даже если бы мы достигли этого сегодня, завтра в мире ничего бы не изменилось, — отметил Мерц.

Бразилия и Индонезия уже пообещали вложить по миллиарду долларов в новый фонд, а Великобритания готовит собственный взнос. Германия же ограничилась словами поддержки, объяснив это тем, что федеральный бюджет пока не утвержден, и вопрос о доле финансирования остается открытым.

Между тем ООН предупреждает о росте климатических рисков. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что при нынешних темпах сокращения выбросов температура на Земле может повыситься на 2,8 °C к концу века, тогда как цель Парижского соглашения — удержать рост не выше 1,5 °C.