    04:57, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Канцлер Германии прилетел в Бразилию обсудить защиту климата

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Бразилию на климатическую конференцию COP в городе Белен, где мировые лидеры обсуждают глобальные меры по защите климата и сохранению тропических лесов Амазонии, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    Канцлер Германии прилетел в Бразилию для обсуждения защиты климата
    Фото: BILD

    Главным вопросом саммита стал новый международный фонд по защите Амазонки, инициированный президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой. Этот фонд направлен на поддержку стран, которые сохраняют леса, и на ужесточение контроля за вырубкой.

    Несмотря на ожидания Бразилии, Германия не представила конкретных финансовых обязательств по участию в фонде. Фридрих Мерц заявил, что Германия не может в одиночку спасти климат планеты и подчеркнул необходимость совместных международных действий.

    — Совершенно бессмысленно, если климатической нейтральности добьется только Германия. Даже если бы мы достигли этого сегодня, завтра в мире ничего бы не изменилось, — отметил Мерц.

    Бразилия и Индонезия уже пообещали вложить по миллиарду долларов в новый фонд, а Великобритания готовит собственный взнос. Германия же ограничилась словами поддержки, объяснив это тем, что федеральный бюджет пока не утвержден, и вопрос о доле финансирования остается открытым.

    Между тем ООН предупреждает о росте климатических рисков. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что при нынешних темпах сокращения выбросов температура на Земле может повыситься на 2,8 °C к концу века, тогда как цель Парижского соглашения — удержать рост не выше 1,5 °C.

    Жанар Альжанова
