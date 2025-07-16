Канцлер ФРГ пригрозил США решительным ответом на пошлины Трампа
США не должны недооценивать готовность Евросоюза зеркально ответить на «чрезмерно высокие» торговые пошлины Трампа, заявил канцлер ФРГ. ЕС может обложить повышенными пошлинами американские самолеты и автомобили. Об этом передает агентство Kazinorm со ссылкой на DW.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) пообещал Вашингтону решительный ответ в случае эскалации торговой войны США с Европейским союзом.
— Американское правительство не должно недооценивать нашу готовность ответить на чрезмерно высокие тарифы аналогичными мерами. ЕС «готов» к этому, однако продолжает надеяться разрешить конфликт путем переговоров, — заявил глава германского правительства после встречи с кабмином федеральной земли Бавария на горе Цугшпитце.
Он находится для этого в постоянном контакте с президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).
— Нашей целью было и остается быстрое достижение решения, которое облегчит торговлю с Соединенными Штатами и позволит вновь снизить тарифы. Теперь у нас есть время до конца июля, чтобы провести переговоры, — сказал Мерц.
Мерц, по его словам, в последние дни работал над тем, чтобы Евросоюз не ввел ответные высокие пошлины сразу после уведомления Трампа 12 июля.
— Иначе это могло бы произойти автоматически еще вчера, — заявил канцлер Германии.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.
В ЕС допустили введение ответных мер на пошлины Трампа.