Канцлер ФРГ пригрозил США решительным ответом на пошлины Трампа

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) пообещал Вашингтону решительный ответ в случае эскалации торговой войны США с Европейским союзом.

— Американское правительство не должно недооценивать нашу готовность ответить на чрезмерно высокие тарифы аналогичными мерами. ЕС «готов» к этому, однако продолжает надеяться разрешить конфликт путем переговоров, — заявил глава германского правительства после встречи с кабмином федеральной земли Бавария на горе Цугшпитце.

Он находится для этого в постоянном контакте с президентом США Дональдом Трампом и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

— Нашей целью было и остается быстрое достижение решения, которое облегчит торговлю с Соединенными Штатами и позволит вновь снизить тарифы. Теперь у нас есть время до конца июля, чтобы провести переговоры, — сказал Мерц.

Мерц, по его словам, в последние дни работал над тем, чтобы Евросоюз не ввел ответные высокие пошлины сразу после уведомления Трампа 12 июля.

— Иначе это могло бы произойти автоматически еще вчера, — заявил канцлер Германии.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные — 9 апреля. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 27 июня Трамп уточнил, что США уведомят в течение примерно полутора недель целый ряд стран, с которыми не будут подписывать отдельные соглашения, о дальнейших условиях двусторонней торговли, то есть о ставках пошлин на поставляемые ими на американский рынок товары.

В ЕС допустили введение ответных мер на пошлины Трампа.