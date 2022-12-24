Қаңтар: в Мангистау избежали жертв и не допустили погромов

24 Декабря 2022, 16:00

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Началом январских событий послужил мирный митинг в Мангистауской области. Однако в этом регионе местные жители не позволили протесту перерасти в массовые погромы и беспорядки. Редакция МИА «Казинформ» в рамках спецпроекта «Қаңтар» рассказывает о том, что помогло мангистаусцам избежать большой крови.

Пока преступники жгли здания и громили магазины в Алматы и других городах республики, в Мангистау ни одно административное и общественное учреждение не подверглось нападению. Также не возникло стычек и противостояния между полицией и митингующими. Всё это продемонстрировало сплоченность и гражданскую ответственность местных жителей.

Кадр из видео

Глава государства Касым-Жомарт Токаев именно об этом говорил 7 ноября в ходе встречи с жителями региона. Президент поблагодарил мангистаусцев за сплоченность в период Кантара, отметив, что можно решать любые проблемы путем переговоров и диалога.

«Вы продемонстрировали яркий пример ответственности за судьбу страны во время событий трагического января. Здесь в те дни удалось избежать человеческих жертв. Не подверглись нападениям правительственные и общественные учреждения. Это замечательный пример уважения к своей стране. Безусловно, человеческая жизнь превыше всего. Любую серьезную проблему можно решить мирным путем. Мы придерживаемся этого принципа как во внутренней, так и во внешней политике», - сказал Президент.

Фото: akorda.kz

Депутат маслихата Мангистауской области Аян Сугирбай в интервью также подчеркивает, что молодежь региона не поддалась на провокации. По его словам, в этот сложный период для страны она сплотилась, а провокаторам так и не удалось достичь своих целей.

«Считаю, что среди собравшихся на площади были и те, кто воспользовался случаем, злоупотреблял доверием мирных жителей. Мы видели там машины без номеров. Встречали неизвестных никому граждан. Тогда мы создали общественный штаб. Выясняли, сотрудники каких организаций пришли на площадь, кто ими руководит. Жители нашего региона чтят казахские традиции, особую роль играют родственные отношения. Хотя мы и не были со многими митингующими знакомы лично, тем не менее, попытались понять друг друга. В результате, считаю, мы не поддались на провокации», - уверен Аян Сугирбай.

Кадры из видео

От редакции

Команда МИА «Казинформ» уверена, что и в других регионах страны, где мирный протест, не смотря на провокации, так не превратился в погромы, есть похожие истории. Они продемонстрировали сплочённость людей и заботу о будущем нашей страны. Мы готовы опубликовать эти истории.

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