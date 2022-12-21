Кантар: противостояние заговорщикам и радикалам

21 Декабря 2022, 16:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти год прошел с того момента, когда в Казахстане была совершена попытка госпереворота. Но Президент Касым-Жомарт Токаев взял под контроль ситуацию – разрушения государственности и захвата власти не произошло. Об этом читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

С чего все началось

Началом январских событий послужил мирный митинг жителей города Жанаозен. Они требовали снижения цен на газ. Требования были удовлетворены. Однако люди продолжали выходить на улицы и в других регионах страны (Алматы, Алматинская область и город Тараз). Протесты, которые изначально носили мирный характер, вылились в массовые беспорядки. Стало очевидно, что за этим стоят определенные силы.

Террористы, которые скрывались в спящих ячейках, стали организовывать массовые вооруженные нападения на коммерческие здания и стратегические объекты.

Своей основной мишенью криминальные группы выбрали город Алматы. Мегаполис удален от центра страны, в нем легче создать атмосферу беззакония, хаоса и паники.

Расследования Генеральной прокуратуры показали, что криминальные группировки тщательно готовились к совершению государственного переворота.

Часть криминальных групп была направлена на разорение и грабеж магазинов. Другие вооруженные группы пытались захватить стратегические объекты (акиматы, здания КНБ, полиции, резиденцию Президента, аэропорты).

В Алматы был введен режим чрезвычайного положения с 5 по 19 января.

Криминальные группировки были хорошо подготовлены, оснащены оружием и координировали свои действия через мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Криминалитет и оргпреступность

Позже, стали известны ОПГ, участвовавшие в январских беспорядках.

«Как ранее сообщалось, органами уголовного преследования установлена причастность к январским событиям членов преступных групп. Это группировки Джумагельдиева, «Казахстанские» и «Айшуак-Жантугел», от преступных действий которых пострадал 31 гражданин, в том числе, один человек скончался», - рассказал заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК 14 декабря текущего года.

Кадр из видео

Фото reuters.com

Всего, по его словам, к ответственности привлекаются 24 члена ОПГ.

Ранее сообщалось, что за попытку переворота были ответственны люди, которые занимали ключевые посты в государстве. Например, бывший председатель КНБ Карим Масимов, расследование дела которого было завершено и с 18 ноября рассматривается в столичном суде.

Сколько оружия было похищено

Генпрокуратура сообщила сколько оружия было похищено из зданий органов правопорядка в дни трагического января.

Фото: пресс-служба КНБ РК

«В результате нападений на здания органов правопорядка было похищено 1 259 единиц табельного оружия, в том числе, автоматы, пистолеты и гранатометы», - сообщил заместитель начальника 1-й службы Генпрокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК 7 ноября текущего года.

Фото:EPA

В частности, в Алматинской области из здания департамента полиции было вынесено 53 автомата, 367 пистолетов, 1 гранатомет, а также свыше 23 тысяч патронов.

В Жамбылской области похищено 200 автоматов, 148 пистолетов, 11 гранатометов, один пулемет и почти 40 тысяч патронов.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В резиденции Президента РК после погромов была обнаружена нехватка 130 единиц оружия и боеприпасов, в том числе, 80 гранат, 17 пистолетов, 11 автоматов, 21 гранатомета и снайперской винтовки. Данное оружие, по данным следствия, впоследствии использовалось преступниками против мирных граждан и сотрудников правопорядка.

Силы правопорядка не применяли летальное оружие против нападавших.

«Даже в самый пик беспорядков силы правопорядка не применяли летальное оружие, а использовали против нападавших имеющееся в наличии спецснаряжение. Именно по этой причине подавляющее большинство раненых среди силовиков», - пояснил Елдос Килымжанов.

Напомним, в те дни с различными травмами было госпитализировано 3 393 сотрудника правоохранительных органов.

В то же время известно много случаев, когда люди оказывали помощь захваченным и раненым сотрудникам полиции, а также военнослужащим. И не дали толпе их растерзать.

Кадр из видео

Экономический ущерб

Согласно официальным данным, общий объем ущерба от действий мародеров и погромщиков исчисляется в сумму в размере 100 млрд тенге, в том числе, субъектам бизнеса – 92 млрд. Были сожжены здания и транспортные средства, магазины были разгромлены и разграблены.

В настоящее время пострадавшим в январских событиях предпринимателям выплачено более 14 млрд тенге компенсаций.

117 участников событий приговорены к реальным срокам

Глава государства поручил провести тщательное расследование по каждому случаю гибели граждан во время трагического января, а также обеспечить законность расследования.

В результате, по данным МВД РК, производством окончено 1156 уголовных дел, из них в отношении 627 обвиняемых дела направлены в суды.

«На сегодня уже осуждены 579 лиц, из них – 462 приговорены к наказаниям, не связанным с лишением свободы. К реальным срокам лишения свободы осуждены 117 лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как участие в массовых беспорядках, грабежи, кражи, хищение оружия, а также распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения», - проинформировал заместитель начальника Следственного департамента МВД РК Нурлан Дюсенбаев на брифинге в СЦК 14 декабря текущего года.

Акт гуманизма

В Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что принял решение о проведении амнистии для части осужденных по январским событиям.

Фото:©AP/Vladimir TRETYAKOV

«Я принял решение провести единоразовую амнистию участников январских событий. Проявив гуманизм, мы, как нация, извлечем уроки из этой трагедии и не допустим ее повторения», - сказал Президент.

2 ноября Глава государства подписал Закон РК «Об амнистии», который направлен на освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года.

Согласно закону, из мест лишения свободы освободят более 40 осужденных, около 50 лиц – в течение следующих полгода. 171 человек, совершивший уголовные проступки, преступления небольшой и средней тяжести, будет освобожден от уголовной ответственности и наказания.

При этом окончательное решение о применении амнистии к осужденным будет приниматься судом индивидуально в отношении каждого лица.

Фото: пресс-служба КНБ РК

В настоящее время применена амнистия в отношении 1071 лица. Органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести.

Судами прекращены дела в отношении 9 лиц, при вынесении приговора сокращены сроки наказания 77 лицам. Также судами сокращены сроки наказания 902 осужденным, из которых 827 подучетные пробации, а 75 освобождены от наказания.

По предварительным расчетам, всего под действие амнистии подпадают около 1,5 тысячи человек.