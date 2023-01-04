Қаңтар: как восстанавливают объекты Алматы

4 Января 2023, 18:30

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Во время январских погромов преступниками были сожжены административные здания, кафе, торгово-развлекательные центры, офисы.

По данным Отдела управления строительства Алматы, всего было повреждено 337 объектов, из них 10 – являются государственными. Это здания акимата Алматы, резиденции Президента, Генеральной прокуратуры, телерадиокомпании «Qazaqstan» и шесть зданий департамента полиции Алматы. Остальные 327 – объекты среднего и малого бизнеса. Большинство разрушенных зданий сегодня уже восстановлены, лишь некоторые были полностью снесены. МИА «Казинформ» в канун трагических событий Кантара подготовил фоторепортаж о том, как год спустя в мегаполисе продолжаются масштабные восстановительные работы.

Алматинский офис телерадиокомпании «Qazaqstan» и комплекс резиденции Президента РК после тщательного обследования были снесены.

«5-6 января 2022 года было разгромлено здание резиденции Президента в Алматы. На первом этаже сгорел и взорвался автомобиль, загнанный туда погромщиками. Столб огня, поднявшись вверх, расплавил стальные конструкции верхних этажей. Уничтожены все системы жизнеобеспечения. Самым опасным является повреждение несущих конструкций второго этажа. Этот факт поставил под вопрос дальнейшую жизнеспособность здания», - сообщили в феврале 2022 г. в пресс-службе Управления Делами Президента РК.

В начале марта прошлого года стало официально известно, что резиденция будет снесена и на ее месте разбит сквер для горожан. Позже причины решения о сносе здания резиденции в Алматы пояснили в Управлении Делами Президента РК.

На месте уже снесённого здания алматинского филиала телеканала «Qazaqstan» построят современный медиацентр. Срок завершения – конец 2023 года.

«6 января в Алматы неизвестная группировка подожгла здание городского филиала национальной телекомпании «Qazaqstan». Своровали камеры, сгорели склад «Золотой фонд» («Алтын кор») и комната серверов. Нападающие полностью разгромили памятники заслуженным сотрудникам телевидения Кенжеболату Шалабаеву, Камалу Смайылову, Сагату Ашимбаеву, Шерхану Муртазе. В ходе происшествия легкие телесные ранения получил юрист, находившийся в здании», - сообщили ранее в пресс-службе телерадиокорпорации «Qazaqstan».

В здании акимата уже завершены работы по демонтажу в четырёх павильонах комплекса. Полностью объект восстановят во втором квартале 2023 года. Его общая площадь составляет 33 тысячи квадратных метров.

На площади Республики от рук погромщиков пострадало также и здание, где ранее располагались офисы республиканские радиостанций и телеканалов. Там также все еще идут восстановительные работы.

На расширенном заседании Правительства с участием Президента аким Алматы Ерболат Досаев отчитался, что к концу 2022 года была полностью восстановлена разрушенная в ходе январских событий инфраструктура мегаполиса. Экономика Алматы вышла на траекторию устойчивого роста, также был значительно повышен уровень общественной безопасности.

По поручению Главы государства более 1,6 тысячам пострадавшим предприятиям мегаполиса были выплачены компенсации в сумме 16,2 млрд тенге, 95% из которых получили выплаты до 1 июня 2022г. Кроме того, был компенсирован ущерб имущества всем физическим лицам на сумму 613,5 млн тенге.