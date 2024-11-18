Каныш Тулеушин высказался о деловых связях с Куандыком Бишимбаевым

Вице-министр Каныш Тулеушин пояснил, что ранее занимался бизнесом, а доля в «Гастроцентре», где произошла трагедия, принадлежала ему, так как он участвовал в подобных проектах.

— Я пришел на госслужбу из бизнеса, поэтому вкладывался в разные проекты, включая этот. Сейчас я больше не числюсь учредителем, — сказал Тулеушин в кулуарах Мажилиса.

Среди собственников «Гастроцентра» также указана мать Куандыка Бишимбаева. Журналисты спросили, связывают ли вице-министра какие-либо отношения с семьей экс-главы Миннацэкономики.

— Как выпускники программы «Болашак», мы лишь делимся своими проектами и встречаемся. Это, пожалуй, все, что нас объединяет. Повторюсь, я больше не являюсь учредителем этого объекта, — добавил Каныш Тулеушин.

Он добавил, что еще до перехода на госслужбу планировал продать долю в компании, которой принадлежит здание.

Ранее в КУИС прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о том, что осужденного за убийство экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева не могут найти в колонии.

Напомним, 13 мая 2024 года суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.