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    15:36, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Каныш Тулеушин высказался о деловых связях с Куандыком Бишимбаевым

    Первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Каныш Тулеушин прокомментировал свое деловое партнерство с бывшим министром Куандыком Бишимбаевым, осужденным за убийство Салтанат Нукеновой, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Каныш Тулеушин
    Фото: ortcom.kz

    Вице-министр Каныш Тулеушин пояснил, что ранее занимался бизнесом, а доля в «Гастроцентре», где произошла трагедия, принадлежала ему, так как он участвовал в подобных проектах.

    — Я пришел на госслужбу из бизнеса, поэтому вкладывался в разные проекты, включая этот. Сейчас я больше не числюсь учредителем, — сказал Тулеушин в кулуарах Мажилиса.

    Среди собственников «Гастроцентра» также указана мать Куандыка Бишимбаева. Журналисты спросили, связывают ли вице-министра какие-либо отношения с семьей экс-главы Миннацэкономики.

    — Как выпускники программы «Болашак», мы лишь делимся своими проектами и встречаемся. Это, пожалуй, все, что нас объединяет. Повторюсь, я больше не являюсь учредителем этого объекта, — добавил Каныш Тулеушин.

    Он добавил, что еще до перехода на госслужбу планировал продать долю в компании, которой принадлежит здание.

    Ранее в КУИС прокомментировали распространяемую в социальных сетях информацию о том, что осужденного за убийство экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева не могут найти в колонии.

    Напомним, 13 мая 2024 года суд приговорил Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности за истязания и особо жестокое убийство жены Салтанат Нукеновой.

    Теги:
    Куандык Бишимбаев Чиновники Бизнес Салтанат Нукенова Дело Бишимбаева
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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