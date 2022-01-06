Каникулы для школьников продлили до 17 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК приняли решение о продлении зимних каникул школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По приказу МОН РК зимние каникулы школьников продлены до 17 января. Учителя и другой персонал школ, в зависимости от ситуации в каждом регионе, работают в штатном и дистанционном форматах. Детские дошкольные организации, детские сады продолжают принимать детей», - сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

По ее словам, на сегодняшний день большая часть детсадов продолжает функционировать в штатном режиме.

«Они будут работать так, в зависимости от ситуации в каждом конкретном населенном пункте по решению местных исполнительных органов. В колледжах и вузах на сегодняшний день идут зимние каникулы, они будут продолжаться до 24 января. Второй семестр в колледжах и вузах начнется 24 января, в зависимости от академического календаря каждого конкретного заведения», - добавила вице-министр.