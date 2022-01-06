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    13:06, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Каникулы для школьников продлили до 17 января в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве образования и науки РК приняли решение о продлении зимних каникул школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По приказу МОН РК зимние каникулы школьников продлены до 17 января. Учителя и другой персонал школ, в зависимости от ситуации в каждом регионе, работают в штатном и дистанционном форматах. Детские дошкольные организации, детские сады продолжают принимать детей», - сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова.

    По ее словам, на сегодняшний день большая часть детсадов продолжает функционировать в штатном режиме.

    «Они будут работать так, в зависимости от ситуации в каждом конкретном населенном пункте по решению местных исполнительных органов. В колледжах и вузах на сегодняшний день идут зимние каникулы, они будут продолжаться до 24 января. Второй семестр в колледжах и вузах начнется 24 января, в зависимости от академического календаря каждого конкретного заведения», - добавила вице-министр.

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