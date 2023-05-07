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«Канело» победил Джона Райдера в Мексике

Редактор:  
Гульмира Байзакова
7 Мая 2023, 10:35
«Канело» победил Джона Райдера в Мексике Фото: sports.kz

САПОПАН. КАЗИНФОРМ - На арене Estadio Akron в Гвадалахаре (Мексика) состоялся главный бой вечера бокса, в котором сошлись местная звезда Сауль «Канело» Альварес (58-2-2, 39 КО) и британец Джон Райдер (32-5, 18 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе — всеми титулами (WBA Super, WBC, WBO и IBF) жертвовал «Канело». Поединок был запланирован на двенадцать раундов, неожиданно продлился всю дистанцию и завершился в пользу мексиканца после единогласного решения судей.

В пятом и восьмом раундах Райдер побывал в нокдауне, получив серьезное повреждение носа. Таким образом, «Канело» одержал 59-ю победу в профи, а Джон потерпел шестое поражение в карьере. Видео с боя представлено ниже.

Напомним, в своем предыдущем поединке в сентябре прошлого года Сауль Альварес победил единогласным решением судей казахстанца Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО).

Как сообщалось, казахстанский боксер Абильхан Аманкул (3-0, 3 КО) выступил на вечере бокса в Сапопане (Мексика) в андеркарде у Сауля «Канело» Альвареса. Абильхан Аманкул нокаутировал мексиканца Фабиана Риоса Фраусто.


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