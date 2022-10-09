Кандидаты в Президенты РК, встречи Главы государства в регионах, вопрос миграции на контроле – обзор недели

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первая неделя октября 2022 года порадовала казахстанцев не только теплой, солнечной погодой, но и хорошими новостями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Учитель, перед именем твоим»!

Начало недели прошло в праздничной атмосфере прошедшего накануне Дня учителя, который широко был отмечен в стране. А 5 октября в Астане состоялся съезд учителей и работников образования стран СНГ. Темой форума стал актуальный вопрос образования Содружества Независимых Государств в новой реальности и трансформации образовательного процесса в постпандемийный период».

«Учитель – самая благородная профессия. Мы уважаем учителей, потому что это личности высокого уровня. С Днем учителя! В нашей стране учителя всегда пользовались особым уважением. Мы будем и впредь принимать меры для повышения статуса педагога в обществе», - поздравил с профессиональным праздником учителей Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Интересные данные представило Бюро национальной статистики РК. Как оказалось, в 2021-2022 учебном году в нашей стране трудилось более пол у миллиона педагогов, точнее 555 014 учителей. Из них в общеобразовательных школах 385 830 человек, количество педагогов в дошкольных организациях составило 96 723 человека. Также согласно статистике, в казахстанских вузах работают 36 378 педагогов.

Кандидаты в Президенты Казахстана – кто они?

Главной темой минувшей недели стали выдвижения кандидатов в Президенты РК, выборы которого назначены на 20 ноября 2022 года.

Как сообщалось ранее, первого своего кандидата на внеочередные выборы Президента РК выдвинула Народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл». Им стал Жигули Дайрабаев - председатель Комитета агропромышленного комплекса президиума НПП «Атамекен», председатель Ассоциации фермеров.

По информации штаба Общенациональной социал-демократической партии, оппозиция вступила в президентскую гонку, представив своего кандидата Нурлана Ауесбаева.

РОП «Содружества профсоюзов Казахстана «Аманат» выдвинули в кандидаты на пост П резидента Республики Казахстан руководителя Института экономических исследований Международного научного комплекса «Астана» Мейрама Кажыкена.

Кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост Президента выдвинули Республиканские общественные объединения партии AMANAT, Народной партии Казахстана, Демократической партии Казахстана «Ак жол», «Организация ветеранов», QAZAQSTAN TEAM, «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», «Совет генералов», «Казахстанский союз спортсменов». В итоге была создана народная коалиция в поддержку на выборах действующего Главы государства. Об этом сообщил председатель партии AMANAT Ерлан Кошанов.

«Как вы знаете, помимо нас, ряд партий и политических объединений выдвигают на пост Президента кандидатуру Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. В этой связи мы договорились совместно с политическими организациями о создании народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказал он на внеочередном XXIV съезде партии AMANAT, которая приняла новую политическую платформу.

В этот же день состоялся Форум народной коалиции по поддержке Касым-Жомарта Токаева на выборах, где Президент, выступая перед участниками, отметил : «Для меня большая честь баллотироваться в качестве общего кандидата».

Фактически это была программная речь Президента по строительству «Справедливого Казахстана», которую транслировало МИА «Казинформ» в формате цикла оперативных материалов.

7 октября в Центральную избирательную комиссию Республики Казахстан были представлены документы Касым-Жомарта Кемелевича Токаева о его выдвижении кандидатом в Президенты Республики Казахстан с выписками протоколов всех общественных объединений и партий, поддержавших кандидатуру Токаева.

Подробная картина алгоритма недели по предвыборной кампании в Казахстане была представлена в аналитическом материале МИА «Казинформ» «Кто будет баллотироваться на пост Президента Казахстана».

Очень интересным мнением о том, какой будет президентская кампания Касым-Жомарта Токаева, в своем Telegram канале поделился известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев.

По его мнению, Глава государства решил себя не связывать ни с одним из партийных брендов, а двигаться на основе широкой консолидации общественных сил.

«Касым-ЖомартТокаев провозгласил начало новой политической эпохи, основанной на принципах справедливости. Это заметно и по тому, что модель-ориентир стала именоваться «Справедливый Казахстан» вместо ранее объявлявшихся «Нового Казахстана» и «Второй Республики».

«В ходе поездок по регионам страны К. Токаев обратился к образу совершенного человека по версии Абая, а на форуме сторонников сформулировал некоторые принципы политического лидерства, представляющие его идеал: «Ответственный политик всегда рационален, гибок и тверд. Настоящий патриот никогда не рисуется перед публикой, а думает о единстве нации перед лицом возрастающих угроз». Таким образом, в картине нового справедливого общества лежит не только развитие институтов, но и совершенствование его граждан и лидера», - написал Д. Ашимбаев.

К концу недели было объявлено, что к четырем кандидатам на пост Президента страны присоединилась женщина. РОО «Национальный альянс профессиональных социальных работников» выдвинул кандидатуру общественного деятеля, члена Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан Каракат Абден.

Между тем, стало известно, что общественники обвиняют экс-депутата Нуржана Альтаева в подлоге документов для ЦИКа. Ряд руководителей филиалов республиканского общественного объединения «Мұқалмас» сообщили о фальсификации одного из поданных документов. Пофакту компетентными органами проводится проверка, сообщ ила пресс-служба ЦИК.

В субботу, 8 октября Центральная избирательная комиссия РК установила, что кандидат в Президенты РК Касым-Жомарт Токаев соответствует предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК «О выборах в РК» требованиям и постановила выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей.

Такое же подтверждение ЦИК получили и другие кандидаты.

Рабочая неделя Президента: от Караганды до Питера

В течение прошедшей недели Глава государства с рабочей поездкой посетил Карагандинскую и Павлодарскую области, а также принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Выпускающие редакторы и аналитики МИА «Казинформ» на основе сообщений «Борт №1» подготовили подробные отчеты о встречах Президента с тружениками крупнейших областей Казахстана. Об итогах этих поездок Главы государства в регионы можно прочесть здесь.

Особенно запомнились слова Президента во время встречи с карагандинцами. Говоря о своей миссии, как Президента страны, Касым-Жомарт Кемелевич сказал: «Недавно Папа Римский Франциск, который, как вы знаете, посетил Казахстан в сентябре, заявил в одной из своих проповедей, что наша страна предстает как «место встречи и диалога…», является «двигателем в деле продвижения мира и человеческого братства…», ставит в центр «усилия по созиданию мира, где слушают и уважают друг друга...». Эти слова Понтифика и одного из самых авторитетных духовных лидеров человечества очень емко характеризуют Казахстан и выделяют наши ценности. Суть всех проводимых мною реформ заключается в том, чтобы каждый гражданин Казахстана ощущал свою роль и значимость в созидании страны».

Насыщенная рабочая неделя Президента завершилась поездкой в Санкт-Петербург, где Глава государства принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ.

Не менее насыщенной ожидается и предстоящая неделя. Как сообщает пресс-служба Президента РК, на следующей неделе Глава государства примет своих коллег из Катара, Турции и Туркменистана. Казахстан с государственными визитами посетят Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов. Также под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Президент Казахстана также примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое пройдет под председательством нашей страны. В этот же день состоится саммит «Центральная Азия – Россия».

Ситуация с мобилизацией под контролем – МВД РК

Самыми популярными материалами ленты «Казинформ» на минувшей неделе были материалы по мобилизации. Большое количество просмотров набрал комментарий МВД РК о выдворении из Казахстана российского врача. И это факт не праздного любопытства казахстанцев, а серьезный вопрос международных отношений и прав человека.

Во время совещания по актуальным вопросам миграции, которое провел Премьер-Министр Казахстана Алихан Смаилов, с докладом о ситуации выступил министр внутренних дел Марат Ахметжанов. Было отмечено, что что с 21 сентября, когда в России объявили частичную мобилизацию, по 28 сентября в стране был зафиксирован большой приток мигрантов из РФ – в два-три раза выше обычного. При этом в последние дни отмечается устойчивая тенденция к снижению числа въезжающих из этой страны людей.

«68 заявлений от граждан России на получение гражданства поступило в Казахстане, сообщил глава МВД, ответив на актуальные вопросы журналистов по статусу прибывших россиян.

Также министр озвучил последние данные. С момента объявления частичной мобилизации в Казахстан въехало более 200 тысяч граждан России, выехало более 147 тысяч. Для иностранных граждан в Казахстане организованы новые способы получения ИИН. «Ситуация на контроле», - заверил минист р .