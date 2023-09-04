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    10:08, 04 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Кандидатуру Тимура Сулейменова на пост главы Нацбанка РК предложили в Сенате

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председателем Национального банка РК назначен Тимур Сулейменов. Соответствующая информация была озвучена на пленарном заседании Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Тимур Сулейменов родился 5 апреля 1978 года. Окончил Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова по специальности «Экономика и менеджмент в социальной сфере» и по специальности «Правоведение», Мэрилендский университет (США) по специальности магистр делового администрирования по программе «Болашак», магистр бизнеса со специализацией «Финансы», имеет сертификацию в Ассоциации присяжных бухгалтеров и аудиторов Великобритании.

    Опыт работы:

    С 2009 года по 2012 год – заместитель Управляющего по Казахстану Всемирного банка и заместителя Управляющего по Казахстану Европейского банка реконструкции и развития, вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан.

    С февраля 2012 года по декабрь 2016 года – член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии.

    С декабря 2016-го до 1 марта 2019 года – министр национальной экономики Республики Казахстан.

    С 1 марта 2019 г. до 22 марта 2019 года – заместитель председателя Национального банка Республики Казахстан.

    С 22 марта 2019 года – помощник Президента Республики Казахстан.

    С 22 июля 2019 года – заместитель руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    13 января 2022 года назначен на должность первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.

    Ранее сообщалось о том, что Указом Главы государства Пирматов Галымжан Олжаевич освобожден от должности председателя Национального банка Республики Казахстан.


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