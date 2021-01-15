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КАНДИДАТУРУ АСКАРА МАМИНА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК ПРЕДЛАГАЮТ В МАЖИЛИСЕ

15 Января 2021 16:21
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КАНДИДАТУРУ АСКАРА МАМИНА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК ПРЕДЛАГАЮТ В МАЖИЛИСЕ

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#Правительство РК   #Первое заседание Парламента-2021   #Маслихат  
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