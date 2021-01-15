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КАНДИДАТУРУ АСКАРА МАМИНА НА ПОСТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РК ПРЕДЛАГАЮТ В МАЖИЛИСЕ
15 Января 2021 16:21
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Новости по темеПрезидент РК подписал Указ о назначении Аскара Мамина Премьер-Министром РК Аскар Мамин вновь назначен Премьер-Министром РК Глава государства обозначил задачи, стоящие перед обновленным Парламентом РК
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