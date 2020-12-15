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Кандидатами в депутаты Туркестанского облмаслихата зарегистрированы 116  человек

Редактор:  
Ринат Дусумов
15 Декабря 2020, 21:47
Кандидатами в депутаты Туркестанского облмаслихата зарегистрированы 116  человек

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанском областном маслихате имеется 45 депутатских мандатов. 116 граждан, включенных в список кандидатов на эти места в предстоящей избирательной кампании, будут оценивать путем взаимного сбора голосов избирателей. Об этом сегодня на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Туркестанской области Алибек Умралиев, передает МИА «Казинформ».

По его словам, со стороны политических партий региона полностью завершена работа по регистрации кандидатов в депутаты областного маслихата.

«В ближайшее время на очередные выборы в областные, городские, районные маслихаты выйдут 833 кандидата от 5 политических партий. В том числе 632 - от партии «Nur Otan», 81 кандидат - от народно-демократической патриотической партии «Ауыл», 69 - от Демократической партии Казахстана «Акжол», 46 - от политической партии «Adal», а также 8 человек - от Народной партии Казахстана. В настоящее время в соответствии с правилами выборов все партии занимаются агитацией. До сегодняшнего дня никаких нарушений со стороны политических партий не выявлено», – сказал А. Каденулы.

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В списке баллотирующихся в качестве кандидатов 331 – женщины и молодые люди, не достигшие 29 лет. Это соответствует 30-процентной квоте, утвержденной Центральной избирательной комиссией.


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