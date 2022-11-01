Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила трансформаторный завод в Кентау

1 Ноября 2022, 17:22

1 Ноября 2022, 17:22

Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова посетила трансформаторный завод в Кентау

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Кандидат в Президенты РК Салтанат Турсынбекова встретилась в работниками трансформаторного завода в Кентау Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе беседы кандидат высказалась по поводу места трудящихся в обществе, остановилась на гендерных вопросах.

Завод в Кентау является одним из крупнейших предприятий СНГ, выпускающих трансформаторное оборудование. Ведущий казахстанский производитель поставляет свою продукцию во все отрасли экономики, в том числе в электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор. В настоящее время на заводе трудятся около 1 100 человек.

Предвыборная агитация началась 21 октября и завершится за день до выборов, 19 ноября. Это будет днем тишины по всей республике. Выборы пройдут 20 ноября.