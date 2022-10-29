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Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил сельскохозяйственную опытную станцию

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Октября 2022, 13:47
Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил сельскохозяйственную опытную станцию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен посетил сельскохозяйственную опытную станцию «Заречное» Костанайского научно-исследовательского института сельского хозяйства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной темой беседы с работниками станции стали проблемы в сельскохозяйственной отрасли и науке.

Кандидат в Президенты РК Мейрам Кажыкен прибыл в Костанай вчера, где первым делом отдал дань уважения великому просветителю Ахмету Байтурсынову и возложил цветы к его памятнику.

Он также посетил Костанайский областной-краеведческий музей, ознакомился с экспонатами. Такая же встреча прошла и в региональном университете имени Ахмета Байтурсынова.


Костанайская область   Сельское хозяйство   Президентские выборы - 2022   Выборы-2022: кандидат Мейрам Кажыкен  
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