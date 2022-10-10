Кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев соответствует всем требованиям – ЦИК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Центральная избирательная комиссия РК признала кандидата в президенты от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлана Ауесбаева соответствующим всем предъявляемым требованиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты Нурлан Ауесбаев соответствует всем предъявляемым к нему Конституцией и конституционным законом «О выборах Республики Казахстан»» требованиям, - сказал председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров.

Соответствующий протокол был принят на заседании Центральной избирательной комиссии РК.

Нурлан Ауесбаев был выдвинут в кандидаты в Президенты РК от Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) 1 октября.