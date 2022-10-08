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Кандидат в Президенты Каракат Абден сдала документы в ЦИК РК

Автор:  
Анеля Касымова
8 Октября 2022, 17:24
Кандидат в Президенты Каракат Абден сдала документы в ЦИК РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Кандидат в Президенты РК Каракат Абден сдала документы в Центральную избирательную комиссию РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сразу видно, что женщина. Все аккуратно сложено, каждый документ», - отметила руководитель аппарата ЦИК РК Алия Галимова, принимая документы на рассмотрение.

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Член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Каракат Абден была выдвинута от Национального альянса профессиональных социальных работников.

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photo Ранее ЦИК РК установила, что кандидатуры на пост Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Мейрама Кажыкена соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Конституцией РК и конституционным законом РК «О выборах в РК».

Выборы назначены на 20 ноября. Размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК на сегодня составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей.


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