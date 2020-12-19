Кандидат в депутаты от партии «Ауыл» встретился с коллективом ТОО «Азимут»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 19 декабря прошла встреча кандидата в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии «Ауыл» Валентина Хадановича с трудовым коллективом ТОО «Азимут», на которой обсуждены проблемы продовольственной безопасности, передает МИА «Казинформ».

Как отмечалось в ходе встречи, обеспечение продовольственной безопасности является наиболее актуальным направлением межгосударственного взаимодействия, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, социальных, демографических и экологических факторов.

В ходе встречи Валентин Хаданович назвал основы инициативы – предложения о разработке закона или концепции продовольственной безопасности нашего государства: защита основного природно-экологического потенциала сельских территорий – земель сельскохозяйственного назначения, гарантирование государством сохранения и развития собственного генетического потенциала сельскохозяйственной отрасли, значительное укрепление материально-технической базы сельского хозяйства за счет развития собственного сельхозмашиностроения.

ТОО «Азимут» более 10 лет специализируется на производстве масел холодного отжима, производит порошок горчичный, муку льняную, кунжутную, арахисовую, конопляную, диетические кисели и другие продукты функционального питания.