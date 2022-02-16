Кандидат на пост президента КФФ Берик Каниев представил предвыборную программу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 28 февраля состоятся выборы нового президента казахстанской федерации футбола, которого путем голосования выберут 26 членов федерации. Кандидат на пост главы КФФ, предприниматель и общественный деятель Берик Каниев встретился с представителями СМИ и представил свою предвыборную программу развития отечественного футбола на 2022-2030 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с журналистами Берик Каниев рассказал о своем футбольном центре «Жас Кыран», где на сегодня работают 22 тренера и занимаются 250 детей, а также о своем пристрастии к футболу. Он заявил, что с детства играл и любил этот вид спорта, но профессионально заниматься не стал. Однако заметил, что свободное время посвящает своему хобби - футболу.

Основная миссия программы Берика Каниева - «Футбол Казақстан Халқына» (футбол для народа Казахстана). В ней 11 основных пунктов:

1. Новый импульс в развитии массового футбола

2. Приоритетное развитие детско-юношеского футбола

3. Качественный прорыв в развитии инфраструктуры

4. Совершенствование системы подготовки кадров

5. Системное развитие института сборных команд

6. Расширение сотрудничества с УЕФА и ФИФА и разработка маркетинговой стратегии

7. Оптимизация процесса взаимодействия с региональными федерациями

8. Перезагрузка профессионального футбола

9. Цифровизация футбольной индустрии

10. Меры государственной поддержки

11. Принцип транспарентности и искоренение коррупции в футболе

В программе также обозначены главные цели: это обеспечить доступность и массовость футбола, выстроить правильную систему работы детско-юношеского футбола, профессиональных клубов и лиги, института сборных команд и в результате войти в топ-70 рейтинга ФИФА.

«Я представляю свою предвыборную программу, которая направлена на массовую популяризацию и развитие футбола в Казахстане. Я планирую провести большую работу, чтобы вывести футбол в нашей стране на новый уровень. Наш футбол нуждается в системной перезагрузке, необходимо дать новый импульс в развитии детско-юношеского футбола, инфраструктуры, расширении сотрудничества с УЕФА и ФИФА. Я уверен, что сообща мы сможем развить наш футбол так, чтобы казахстанцы гордились своими футболистами», - говорит Берик Каниев.

Претендент на пост главы КФФ Б. Каниев намерен проводить работу над перезагрузкой профессионального футбола. В мерах работы перечислены ужесточение лимита на набор легионеров и его поэтапное снижение, поэтапный переход от государственного финансирования к частному, искоренение договорных игр, полная прозрачность и публикация финансовой отчетности.

Также он хочет увеличить долю молодежи активно занимающихся спортом и количество системно занимающихся футболом детей (5-17 лет) в два раза, возродить республиканский турнир детских команд - «Былғары доп», поддержать людей с ограниченными возможностями, развивать женский футбол и поддержать футзал.

Берик Каниев заявил, что если станет президентом КФФ, то обратит свое внимание на открытие дополнительных 17 футбольных центров при региональных федерациях футбола, на расширение футбольной инфраструктуры в районных центрах и аулах, на совершенствование системы подготовки резерва, развитие системы поиска талантов (скаутинг), создание академии при КФФ совместно с УЕФА по подготовке футболистов высокой квалификации и т.д.

Еще одним важным пунктом в программе является строительство пяти манежей с полноразмерными полями в северных регионах, создание национального центра футбола соответствующего стандартам УЕФА, ревизия и реконструкция существующей инфраструктуры, усиление контроля в вопросе лицензирования инфраструктуры клубов.

«Какие источники финансирования? Все спрашивают насчет этого. Я думаю, что самый лучший источник финансирования - это привлечение частных инвестиции за счет новых преференций и модели ГЧП. Я знаю много бизнесменов, которые бы, наверное пошли, если мы правильно объяснили эти модели. Также перераспределение существующих бюджетных средств на развитие инфраструктуры и детско-юношеского футбола. Максимальное использование грантов и программ ФИФА и УЕФА», - сказал он.

Спикер также рассказал о важности подготовки кадров для футбольной индустрии. Он заявил, что необходимо увеличить количество кафедр в существующих вузах по подготовке тренерского состава, подготовить и лицензировать новых специалистов и создать для них условия.

Не менее важным, по его мнению, также является внедрение во всех профессиональных клубах и ДЮФ IT систем по управлению спортивной индустрии, оцифровка всех футболистов и специалистов, создание единой базы, паспортизация и т.д.

Напомним, что нового президента Казахстанской Федерации футбола выберут 28 февраля. На конференцию КФФ будут приглашены представители ФИФА и УЕФА, которые выступят в качестве наблюдателей от международного футбольного сообщества.