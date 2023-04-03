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    17:36, 03 Апрель 2023 | GMT +6

    Канат Сухамбеков возглавил управление финансов Алматы

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    Фото: gov.kz
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Алматы руководителем управления финансов города назначен Канат Сухамбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    Сухамбеков Канат Садуакасович родился 17 августа 1992 года в Астане. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «международное право». Он имеет опыт работы в отделе официальных мероприятий и внешних связей Управления Делами Президента Республики Казахстан и отделе организационно-инспекторской работы аппарата акима Акмолинской области. Занимал должность инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

    До назначения работал заместителем руководителя аппарата акима города Алматы. На данной позиции координировал деятельность отдела инспекторской работы, отдела организационной и контрольной работы, деятельность юридического отдела, финансово-хозяйственного отдела, службы внутреннего аудита.

    Ранее акима Алматы назначил нового руководителя управления земельных отношений города. Им стал Нурлан Нургабылов.


    Теги:
    Алматы Назначения
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